Alta velocità bloccata a Firenze per una persona investita, ritardi di oltre 60 minuti per Italo e Frecce

Linea dell’alta velocità bloccata all’altezza di Firenze a causa di un investimento. Secondo le prime informazioni, un treno Italo ha investito una persona sui binari. L’episodio è accaduto intorno alle 18:35 all’altezza della stazione di Firenze Rifredi. La circolazione è ripartita circa un’ora dopo, ma a cascata sono stati registrati ritardi di almeno un’ora che hanno coinvolto numerosi treni.

Forti ritardi per i treni dell’alta velocità

A causa dell’investimento di una persona, avvenuto all’altezza della stazione Rifredi di Firenze, si stanno registrando pesanti ritardi sulla linea dell’alta velocità. A cascata, i ritardi si stanno ripercuotendo anche su altri convogli.

Secondo quanto riportato da Trenitalia, al momento i disagi interessano 28 treni dell’alta velocità, 7 Intercity e 35 regionali. L’investimento è avvenuto intorno alle 18:35 di domenica 28 dicembre.

L’investimento è avvenuto all’altezza di Firenze

I treni coinvolti dai ritardi: Frecce, Intercity e regionali

Sul proprio sito, Trenitalia ha elencato i treni dell’alta velocità e Intercity direttamente coinvolti nei ritardi, che stanno registrando un tempo di percorrenza maggiorato di almeno 60 minuti. Ecco l’elenco:

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00)

Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00) FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34)

Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34) FR 9649 Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:15)

Torino Porta Nuova (15:50) – Roma Termini (20:15) FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30)

Napoli Centrale (15:55) – Milano Centrale (20:30) FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48)

Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48) FR 9650 Roma Termini (16:50) – Milano Centrale (19:58)

Roma Termini (16:50) – Milano Centrale (19:58) FR 9555 Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:28)

Milano Centrale (17:10) – Battipaglia (23:28) IC 594 Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (22:20)

Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (22:20) IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:38)

Inoltre, alcune Frecce hanno subito una variazione. Ecco quali e in che termini:

FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) – Napoli Centrale (21:48): il treno oggi ferma a Firenze Campo Marte anziché a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a:

Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9651 Milano Centrale (17:35) – Roma Termini (20:39), che ferma a Firenze Santa Maria Novella;

Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9325 Torino Porta Nuova (15:40) – Napoli Centrale (22:03).

Sempre Trenitalia rende noto che i treni regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

L’investimento ha coinvolto un treno Italo a Firenze Rifredi

Secondo le prime informazioni, l’investimento avrebbe coinvolto un treno Italo e, come sempre accade in questi casi, l’autorità giudiziaria è intervenuta sul posto per svolgere tutti gli accertamenti del caso.

Lo scorso 23 dicembre l’investimento mortale di una donna all’altezza di Mogliano Veneto, nei pressi di Treviso, aveva provocato ritardi fino a due ore sulla linea dell’alta velocità che collega il Nord-Est del Paese al resto d’Italia.

Situazione analoga il 16 dicembre a Chiusi, dove è stato trovato il cadavere di un 41enne sui binari. A causa degli accertamenti giudiziari, la tratta è stata bloccata e diversi treni sono stati addirittura cancellati.