Alta velocità Roma-Firenze ferma nel weekend, lavori Rfi e viaggi a rischio ritardi e cancellazioni

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Un weekend di disagi per i treni tra Roma e Firenze: tra l’11 e 12 aprile stop alla circolazione sull’Alta Velocità e deviazioni sulla Tirrenica, con tempi fino a 6 ore tra Milano e la capitale. Un blocco dovuto ai lavori di Rfi che riguardano l’attivazione del sistema ERTMS, con investimenti da 147 milioni e benefici previsti sulla puntualità futura del trasporto ferroviario.

Treni Alta Velocità, caos nel weekend

Sarà un fine settimana di forti disagi per chi utilizza i treni. Come comunicato da Rete Ferroviaria Italiana, dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile sarà sospesa la tratta Rovezzano-Settebagni, lungo la linea ad Alta Velocità tra Roma e Firenze.

La normale circolazione ferroviaria subirà pesanti modifiche a causa di lavori infrastrutturali sulla linea. L’intervento, dal valore di circa 147 milioni di euro, riguarda l’attivazione del sistema ERTMS, finanziato in parte con fondi PNRR.

ANSA

Deviazioni e tempi allungati fino a 6 ore

È stato previsto il coinvolgimento di treni Frecciarossa, Italo, Intercity e regionali, con cancellazioni e variazioni diffuse. Durante i lavori, i treni Alta Velocità saranno inizialmente deviati sulla linea convenzionale, ma nel pomeriggio di sabato verranno instradati sulla linea Tirrenica, unica alternativa disponibile.

Le conseguenze saranno significative, con i tempi di percorrenza che aumenteranno sensibilmente. Ad esempio, un viaggio tra Milano e Roma potrà arrivare alla durata di sei ore, circa il doppio rispetto alla norma.

La circolazione riprenderà progressivamente dal pomeriggio del 12 aprile, ma con alcune limitazioni fino a lunedì 13. Il ritorno completo alla normalità è previsto per martedì 14 aprile.

Il dettaglio dei treni deviati o cancellati

Le modifiche riguarderanno un’ampia gamma di convogli su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio:

i treni Frecciarossa e Frecciargento subiranno variazioni di orario, anticipi, cancellazioni e allungamenti dei tempi fino a 150 minuti. Alcuni convogli specifici, come FR 9560 e 9587, potranno registrare ritardi fino a 3 ore;

e Frecciargento subiranno variazioni di orario, anticipi, cancellazioni e allungamenti dei tempi fino a 150 minuti. Alcuni convogli specifici, come FR 9560 e 9587, potranno registrare ritardi fino a 3 ore; i treni Italo delle principali direttrici nord-sud saranno coinvolti, con cambiamenti significativi negli orari e possibili cancellazioni;

delle principali direttrici nord-sud saranno coinvolti, con cambiamenti significativi negli orari e possibili cancellazioni; i treni InterCity e InterCity Notte subiranno variazioni, deviazioni e limitazioni di percorso, con perdita di alcune fermate;

e subiranno variazioni, deviazioni e limitazioni di percorso, con perdita di alcune fermate; disagi anche per il trasporto regionale, con numerose linee tra Toscana, Lazio e Umbria che subiranno riduzioni, cancellazioni e l’introduzione di servizi sostitutivi con autobus. Tra le tratte coinvolte figurano Firenze-Chiusi-Roma, Pisa-Grosseto-Roma e Roma-Orte-Fiumicino Aeroporto.

RFI ha pubblicato un elenco completo delle tratte che potrebbero essere interessate da variazioni o cancellazioni, consultabile sul sito ufficiale.

Cos’è il sistema ERTMS

I lavori riguardano l’attivazione dell’ERTMS (European Rail Traffic Management System), un sistema avanzato per il controllo e la supervisione della circolazione ferroviaria. L’intervento interessa in particolare la tratta Orvieto-Settebagni e rappresenta una fase chiave dell’ammodernamento della linea Direttissima Firenze-Roma.

L’investimento complessivo è di circa 147 milioni di euro, in parte finanziato dal PNRR. Nonostante i disagi temporanei, i lavori porteranno vantaggi significativi:

maggiore affidabilità della rete;

miglioramento della puntualità;

ottimizzazione della gestione del traffico ferroviario;

riduzione dei costi di manutenzione.