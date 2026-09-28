Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 88 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza contro una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato, condotta tra il 2025 e il 2026 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. I provvedimenti, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, hanno riguardato 8 persone fisiche e 2 società di capitali, accusate di aver utilizzato crediti d’imposta fittizi legati ai bonus fiscali per l’edilizia, con l’obiettivo di ottenere illeciti vantaggi economici.

Le indagini e i sequestri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dall’analisi delle comunicazioni di cessione dei crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie sulla piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni professionisti del settore avrebbero sfruttato dati relativi a unità immobiliari già oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, per cui erano già stati riconosciuti bonus fiscali ai proprietari. Tali informazioni sarebbero state utilizzate per replicare più volte i crediti fiscali, cedendoli istantaneamente alle due società coinvolte, senza che venissero effettuati ulteriori lavori sugli stessi immobili.

Il meccanismo della frode: crediti fittizi e danno all’Erario

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i crediti fiscali sarebbero stati generati e ceduti a favore delle società compiacenti, che li avrebbero poi impiegati nelle proprie attività economiche o rivenduti a terzi soggetti economici, ignari della loro origine illecita. Questi ultimi avrebbero utilizzato i crediti per compensare imposte realmente dovute, causando così un grave danno alle casse dello Stato, sia in termini di mancati introiti tributari sia per la distorsione della concorrenza tra imprese del settore edilizio.

Tra il 2025 e il 2026, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani ha emesso 3 decreti di sequestro preventivo per un totale di 88 milioni di euro. I sequestri hanno riguardato sia beni mobili e immobili riconducibili agli indagati, sia crediti fiscali ancora presenti nei cassetti fiscali per 13 milioni di euro, che sarebbero potuti essere utilizzati per ulteriori compensazioni a danno dell’Erario.

Segnalazione alla Corte dei Conti e danno erariale

Al termine delle indagini, e con il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, la Guardia di Finanza ha segnalato i fatti alla Procura Regionale della Corte dei Conti, chiedendo l’adozione di un sequestro conservativo nei confronti di 5 soggetti per un valore superiore a 21 milioni di euro, quale risarcimento del danno erariale subito dallo Stato.

Le modalità della frode e le responsabilità

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Barletta, ha messo in luce un sistema articolato di frode ai danni delle risorse pubbliche. I professionisti coinvolti avrebbero replicato le cessioni di crediti fiscali su immobili già oggetto di bonus, senza che i proprietari ne fossero a conoscenza, stratificando così crediti fittizi sulle loro posizioni fiscali. Le società complici avrebbero poi accettato e reimpiegato tali crediti nelle proprie attività o li avrebbero ceduti a terzi, che li hanno utilizzati per compensare imposte dovute, aggravando il danno all’Erario e alterando la concorrenza nel settore.

IPA