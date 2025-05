Altro blackout in Spagna, problemi ai telefoni in diverse zone del Paese: guasto dovuto a lavori sulla linea

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo l’interruzione di corrente del 28 aprile la Spagna rivive l’incubo blackout. In diverse zone del Paese si sono registrati problemi ai telefoni, dovuti ad alcuni lavori eseguiti sulla rete di Telefonica. Il nuovo guasto ha temporaneamente reso irraggiungibile anche il numero di emergenza 112 in Andalusia.

Blackout in Spagna: cosa sta succedendo

Un nuovo blackout telefonico ha colpito diverse zone della Spagna, tra cui l’Andalusia.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportati da EsDiario, alla base ci sarebbe un incidente alla rete digitale di Telefonica, che ha impedito il funzionamento di alcuni servizi essenziali, tra cui il numero di emergenza 112 in Andalusia tra le 7,15 e le 8,40 di martedì 20 maggio. Ci è voluta oltre un’ora per riattivare il servizio nei due call center regionali, anche se sono ancora segnalati alcuni incidenti.

L’origine del nuovo blackout telefonico in Spagna

L’incidente potrebbe essere correlato all’interruzione della rete MPLS (rete di commutazione dati) di Telefonica, che fornisce il servizio alla linea 112 e ad altri numeri a tre cifre per i quali sono stati registrati disservizi.

Movistar aveva programmato un intervento alle ore 3 del mattino di martedì 20 maggio.

Il blackout che ha paralizzato la Spagna ad aprile

Lo scorso 28 aprile un gigantesco blackout ha lasciato senza corrente elettrica gran parte di Spagna e Portogallo.

A distanza di alcune settimane, ancora non si conoscono le cause precise, sebbene nei giorni scorsi la ministra per la Transizione energetica della Spagna Sara Aagesen abbia escluso un attacco informatico (lo stesso aveva fatto l’azienda che gestisce la rete elettrica).

La stessa Sara Aagesen ha reso noto che le indagini sul blackout hanno permesso di individuare le tre sottostazioni da cui sono partite le riduzioni della potenza che hanno provocato lo scollegamento della rete elettrica di Spagna e Portogallo. Lo ha detto mercoledì al parlamento spagnolo la ministra per la Transizione energetica della Spagna, Sara Aagesen. Le sottostazioni si trovano nella città di Granada e Siviglia (in Andalusia, nel sud della Spagna), e Badajoz (Estremadura).

La prima interruzione si è verificata a Granada, alle ore 12,33, e le altre due dopo meno di un minuto. Ciò ha causato un calo della potenza complessivo pari a 2,2 gigawatt, che a sua volta ha provocato la disconnessione dell’intera rete elettrica.