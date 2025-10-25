Nuovo furto in Francia dopo quello del Louvre, rubato il tesoro di Diderot al museo di Langres: quanto vale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo il furto dei gioielli di Napoleone al Louvre, un nuovo colpo eclatante si è verificato in Francia, dove è stato rubato il “tesoro di Diderot“, custodito nel museo di Langres. Il bottino è composto da 2000 monete antiche, il cui valore è di 90 mila euro. Le autorità sospettano il coinvolgimento delle Pink Panthers, la stessa gang responsabile di altri furti d’arte.

Francia, nuovo furto al museo dopo il colpo al Louvre

La Francia non si è ancora ripresa dal clamoroso furto dei gioielli di Napoleone al Louvre, ma intanto un nuovo episodio ha messo nuovamente sotto esame i livelli di sicurezza nei luoghi d’arte.

Questa volta è stato il museo di Langres, dedicato a Denis Diderot, a essere “svaligiato”. I ladri hanno portato via circa 2000 monete d’oro e d’argento, conosciute come “tesoro di Diderot”.

La scoperta del colpo è avvenuta lunedì 20 ottobre, quando i custodi del museo hanno trovato le teche distrutte e le monete scomparse.

Quanto vale il tesoro di Diderot

Il valore stimato del tesoro di Diderot è di 90 mila euro. Anche se l’ammontare del bottino è ben inferiore agli 88 milioni rubati al Louvre, l’operazione è stata condotta con la stessa precisione, senza lasciare tracce.

Il tesoro fu rinvenuto per caso nel 2011 durante i lavori di restauro del palazzo di Breuil, sede del museo: era nascosto dietro un pannello di legno. La collezione comprendeva 1.633 monete d’argento e 319 d’oro, datate tra il 1790 e il 1840.

I precedenti

Solo pochi mesi prima, il Museo di Storia Naturale di Parigi aveva subito un furto analogo. Sei pepite d’oro, risalenti a milioni di anni fa e dal valore di circa 1,5 milioni di euro, erano sparite nel nulla.

Una cittadina cinese fu poi arrestata a Barcellona, trovata in possesso di oro fuso, segno che il materiale rubato poteva essere stato già distrutto. Le autorità temono ora che anche i preziosi trafugati dal Louvre e da Langres possano scomparire definitivamente.

Gli investigatori ipotizzano che dietro la rapina al Louvre ci sia la leggendaria gang delle Pink Panthers, composta da ex paramilitari jugoslavi e attiva dagli anni Novanta.

Celebre per la meticolosa pianificazione e l’abilità nei travestimenti, la banda è ritenuta tra le poche capaci di piazzare sul mercato internazionale gioielli di quel calibro.