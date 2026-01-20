Altro incidente ferroviario in Spagna in Catalogna, muro di contenimento cede e travolge treno: diversi feriti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un nuovo incidente ferroviario ha colpito la Spagna. Secondo le prime notizie un treno lungo della linea R4 in viaggio tra Gelida e Sant Sadurnì è stato investito dal crollo di un muro di contenimento. Almeno 15 persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto sono state inviate almeno 15 unità di soccorso, gli operatori sono al lavoro e i dati sono in aggiornamento.

Un nuovo incidente ferroviario in Spagna

L’allarme è stato lanciato dalla Protezione Civile Spagnola, che in una nota pubblicata su X ha scritto: “Un muro di contenimento è crollato sui binari, provocando la collisione di un treno con un altro treno passeggeri“.

L’incidente ferroviario si è verificato nella tarda serata di martedì 20 gennaio. Come anticipato, il luogo interessato si trova a metà strada tra Gelia e Sant Sadurnì lungo la linea ferroviaria R4.

La centrale operativa ha ricevuto un totale di 28 chiamate e ha subito inviato sul posto diverse unità ambulanze: 15, secondo le prime informazioni, un numero che corrisponde alle prime stime sui feriti.

Le operazioni di soccorso sono in divenire, mentre la Guardia Civil fornisce i primi aggiornamenti sul nuovo disastro che ha colpito la Spagna dopo la tragedia avvenuta in Andalusia.

Cos’è successo

La Guardia Civil fa sapere che un muro di contenimento è crollato e i suoi detriti hanno colpito le carrozze di un convoglio de Rodalies, solitamente frequentato da pendolari che partono dalla capitale catalana.

Secondo le prime stime il crollo sarebbe stato causato da un’erosione dovuta al maltempo che in questi giorni sta sferzando la Spagna. L’impatto dei detriti sul convoglio ha fatto deragliare il treno.

Articolo in aggiornamento