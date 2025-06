Alvaro Vitali e le polemiche con la moglie Stefania Corona dopo il tradimento, le accuse e la replica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Poco prima di morire Alvaro Vitali era tornato sotto i riflettori per la polemica con la moglie Stefania Corona, dalla quale si era separato dopo 27 anni di matrimonio. Negli stessi giorni del ricovero per una broncopolmonite, l’attore e comico aveva scritto una lettera pubblica alla cantante, chiedendole di tornare insieme nonostante l’accusasse di averlo tradito.

La lettera di Alvaro Vitali all’ex moglie

Il comico aveva reso pubblico il suo appello all’ex moglie tramite il settimanale DiPiù, rivelando che lei lo avrebbe lasciato perché “invaghita dell’autista” Antonio, che li accompagnava agli spettacoli teatrali, ma che era disposto a perdonarla perché l’amava ancora.

Era stata la stessa Stefania Corona a leggere la lettera in Tv, nella trasmissione di Caterina Balivo La Volta Buona, il pomeriggio prima della morte di Alvaro Vitali.

Fonte foto: IPA

Alvaro Vitali e Stefania Corona nel 2002

“Proviamo a tornare insieme. Io ti devo molto e sono pronto a passare sopra al tuo errore di percorso. Non buttiamo via tutto. Sarò più presente sotto ogni punto di vista. Tu sei stata la mia roccia su cui mi sono più volte aggrappato. Sei crudele ma ti amo ancora” è stato l’appello dell’attore, letto dall’artista 64enne.

La risposta di Stefania Corona

“Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?” era la richiesta in conclusione della lettera.

“No, grazie” è stata la risposta netta di Corona, aggiungendo con amarezza che “i suoi figli non hanno voluto che i nipoti mi chiamassero nonna”.

Ospite della trasmissione di Rai 1, la cantautrice ha rivelato che, nonostante la volontà di separarsi e la nuova relazione, viveva ancora in casa con Vitali e il nuovo compagno.

Durante l’intervista la 64enne ha svelato anche come Vitali fosse stato ricoverato due settimane prima per una “broncopolmonite recidiva” e di essergli stata vicina “perché è giusto così”.

“Dormiamo ancora sotto lo stesso tetto, ma io non sono d’accordo. Lui è un attore” ha sottolineato ancora Corona con una frecciatina, affermando che “ha bisogno di me, ma solo per comodità”.

La separazione

Coppia dal 1998, i due erano sposati dal 2006, ma a maggio Stefania Corona ha annunciato la separazione in un’intervista al settimanale Chi.

“Ho dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro sbagliando, lo riconosco, con un eccesso di zelo, di responsabilità, e, quindi, non eravamo più una coppia. Siamo stati coppia i primi anni – aveva affermato – Poi lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio e, quindi, mi sono sempre sentita dieci passi indietro, nell’ombra”.