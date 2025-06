Alvaro Vitali morto poco dopo l'ospitata dell'ex moglie in Rai, gaffe di Caterina Balivo: "Era immaginabile"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Alvaro Vitali è morto il 24 giugno a 75 anni poco dopo l’intervista in Rai all’ex moglie Stefania Corona, ospite di Caterina Balivo su La Volta Buona. La coincidenza ha scatenato una pioggia di polemiche perché l’ospitata si è svolta poche ore prima del decesso e le parole della Balivo sono sembrate irrispettose a molti telespettatori indignati.

L’intervista di Caterina Baldivo poche ore prima della morte di Alvaro Vitali

Come riporta Adnkronos, la trasmissione La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha ospitato martedì 24 giugno Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali, poche ore prima dell’annuncio della morte dell’attore.

Corona ha letto in diretta la lettera di riconciliazione dell’ex marito, rispondendo “No grazie” e accusandolo di motivi pratici.

Alvaro Vitali

Ma Vitali, 75 anni, è morto di broncopolmonite senza attendere chiarimenti, e la coincidenza ha sollevato ondate di indignazione sui social.

Il mea culpa della conduttrice

Mercoledì 25 giugno, Caterina Balivo ha aperto la puntata con un breve omaggio a Vitali, dichiarando: “Ieri a 75 anni ci ha lasciati Alvaro Vitali… quello che è successo era inimmaginabile, altrimenti Stefania non sarebbe stata qui”.

Si è così scusata per l’involontaria sovrapposizione tra l’ospitata e il lutto.

La conduttrice ha poi ordinato la rimozione del video dell’intervista dai canali social della trasmissione, dichiarando che si tratta di “segno di rispetto verso Stefania Corona”.

Social contro Balivo e l’ex moglie di Vitali

La reazione del pubblico è stata furiosa. Su X e Facebook si sono letti commenti come “La toppa peggiore del buco”, “Caterina Balivo e La Volta Buona non azzeccano una”, “Grazie per un minuto di omaggio, ma era tutto frettoloso”.

Molti accusano Corona di aver approfittato della trasmissione pur essendo al corrente delle condizioni critiche di Vitali: “Poteva evitare l’ospitata. Ha fatto teatrino”. Il coro di critiche ha investito sia la conduttrice sia l’ex moglie.

Rimozione immediata ma danno fatto

Dopo l’ondata di indignazione, La Volta Buona ha immediatamente rimosso il video dell’intervista da Facebook e Instagram, sospendendo temporaneamente i profili social ufficiali.

In studio, Balivo ha interrotto bruscamente il segmento con la solita pubblicità: “Ora pausa e cambiamo argomento”, gesto che è stato percepito come freddo e meccanico.

Il pubblico ha interpretato lo stacco come un tentativo di archiviare in fretta la vicenda, scatenando ulteriori critiche: “Questa trasmissione deve chiudere”.