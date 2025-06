Alvaro Vitali morto sulle scale, la rivelazione dell'amico Claudio Di Napoli: "Non è stata la broncopolmonite"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Secondo l’amico e regista Claudio Di Napoli, Alvaro Vitali non è morto per una broncopolmonite, come inizialmente riportato: “Stava male, sì, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida”. L’attore aveva firmato le dimissioni dall’ospedale e voleva tornare a casa, dove è morto improvvisamente sui primi gradini di casa propria, tra le braccia di un amico.

Le ultime ore di Alvaro Vitali

Dopo due settimane di ricovero per broncopolmonite recidiva, Alvaro Vitali aveva deciso di firmare le dimissioni per tornare nella sua abitazione.

“Domani mi inca**o e firmo”, avrebbe confidato al regista e amico Claudio Di Napoli, che lo andava a trovare in ospedale.

ANSA I funerali di Alvaro Vitali: secondo l’amico Claudio Di Napoli, l’attore non è morto di broncopolmonite, ma avrebbe avuto un malore sulle scale di casa

Secondo quanto riportato da Fanpage, Vitali era determinato a rientrare a casa nonostante le condizioni fisiche precarie, aggravate forse anche da un disagio personale legato alle ultime dichiarazioni della ex moglie Stefania Corona.

Vitali morto sulle scale di casa

Il ritorno a casa, tanto desiderato da Alvaro Vitali, si è trasformato in tragedia pochi istanti dopo l’arrivo. L’attore, appena sceso dall’auto, ha iniziato a salire i gradini dell’abitazione quando, dopo il terzo scalino, si è accasciato improvvisamente.

A nulla è valso l’intervento dell’amico Manolo, presente in quel momento: “È morto tra le sue braccia”, ha raccontato Claudio Di Napoli. Le condizioni generali di Vitali erano fragili e compromesse, nonostante la sua determinazione a voler lasciare l’ospedale.

“Soffriva come un cane abbandonato sull’autostrada – ha dichiarato Di Napoli – Lo andavo a trovare tutte le sere in ospedale. Restavo con lui per un paio d’ore e lo vedevo piangere, stare male”.

Il dettaglio della broncopolmonite

Contrariamente a quelli che sono stati i resoconti iniziali, Claudio Di Napoli ha indiscutibilmente escluso che la polmonite sia stata la causa della morte di Alvaro Vitali.

“Alvaro non è morto a causa della broncopolmonite – ha detto il regista nella sua intervista – Stava male, sì, ma non al punto da far pensare a un’evoluzione così rapida”.

I funerali dell’attore si sono svolti nel pomeriggio di oggi – giovedì 26 giugno 2025 – presso la Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde Vecchio a Roma.