Amadeus lascia Warner Bros Discovery con 2 anni di anticipo, flop al Nove dopo la Rai: Mediaset-La7 in attesa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Amadeus lascia Warner Bros Discovery con due anni di anticipo rispetto al previsto: ora è ufficiale. La notizia è stata confermata in una nota congiunta, che ha annunciato l’avvenuto raggiungimento di un accordo per la risoluzione consensuale del contratto del conduttore televisivo. Adesso, c’è attesa per conoscere il futuro televisivo di Amadeus, dopo l’addio alla Rai e l’esperienza al Nove appena archiviata: Mediaset e La7 alla finestra.

La nota di Amadeus e Warner Bros Discovery

In un comunicato diffuso da Warner Bros si legge che la stessa “Warner Bros Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore”.

Questo il commento dell’azienda: “Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros Discovery”.

Il commento di Alessandro Araimo di Warner Bros

La nota, che conferma i rumors emersi nelle scorse settimane, include anche una dichiarazione di Alessandro Araimo, ad di Warner Bros Discovery Southern Europe: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco”.

Araimo ha poi aggiunto: “Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.

Le parole di Amadeus sull’addio a Warner Bros Discovery

Amadeus, nello stesso comunicato, ha dichiarato: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros Discovery per i progetti futuri”.

Le indiscrezioni sul futuro di Amadeus in tv

Stando a quanto riferito da Fanpage, dopo l’addio di Amadeus al Nove ci sono Mediaset e La7 alla finestra, con la rete guidata da Pier Silvio Berlusconi “in vantaggio” rispetto a Urbano Cairo.

Fiorello spingerebbe per il ritorno in Rai, ma l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, a inizio giugno, alla Festa de Il Foglio a Venezia, aveva chiuso la porta a un ritorno del conduttore.

Le parole di Rossi: “Amadeus non torna, è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”.