Amadeus non torna in Rai, la Tv pubblica gli chiude la porta in faccia: nota ufficiale e motivi

Nessun ritorno in Rai per Amadeus. Recentemente, su alcuni organi di informazione, sono trapelate indiscrezioni che hanno sostenuto che ci fossero in corso trattative tra il conduttore, che attualmente fa parte della ‘scuderia’ di Warner Bros. Discovery, e la Tv di Stato per un clamoroso rientro dell’ex direttore artistico di Sanremo nell’emittente pubblica. Tali voci sono state stroncate dalla stessa Rai attraverso una nota ufficiale.

La Rai chiude la porta in faccia ad Amadeus: “Nessun ritorno”

“In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni – pur ribadendo la stima professionale nei confronti del conduttore – Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”. Così la Tv di Stato in un comunicato. In sintesi, all’orizzonte non si profila alcun clamoroso reingaggio di Amadeus da parte dell’azienda pubblica.

D’altra parte, un ritorno di ‘Ama’, per le modalità in cui è finita la sua esperienza in Rai, non avrebbe fatto fare un figurone all’emittente statale, per usare un eufemismo.

Amadeus ha deciso di andarsene nonostante la dirigenza della Rai abbia fatto i salti mortali per trattenerlo, presentandogli svariate offerte economiche, oltre ad assicurargli che avrebbe avuto carta bianca su diversi progetti editoriali.

Nonostante ciò, il conduttore ha scelto di tuffarsi in una nuova avventura, venendo messo sotto contratto da Warner Bros. Discovery, con cui ha siglato un accordo faraonico della durata di quattro anni. I buoni propositi iniziali si sono però presto scontrati con una cruda realtà: al momento nessuna trasmissione guidata da Amadeus sul Nove ha ottenuto i risultati sperati.

Perché la Rai non vuole mettere sotto contratto Amadeus

In altre parole, la Rai, ora che ‘Ama’ fatica a far decollare i suoi show per la concorrenza, non ha intenzione di tendergli la mano.

Due i motivi: da un lato il già citato addio professionale non all’acqua di rose (dalla serie: “Te ne sei voluto andare, adesso cammina con le tue gambe”), dall’altro il fatto che gli ascolti piuttosto disastrosi finora ottenuti sul Nove non fungono da salvacondotto per garantirgli un rientro alla “casa madre”.

Gli accordi tra Amadeus e Warner Bros. Discovery

Davide Maggio ha inoltre evidenziato che Warner Bros. Discovery, probabilmente, non ne farebbe una tragedia se Amadeus si accasasse altrove. Motivo? Si libererebbe del suo contratto milionario che, tra l’altro, obbliga il gruppo americano a mandarlo in onda senza poterlo tenere, seppur pagato, fermo ai box.

Perché il conduttore deve per forza essere impiegato? “Il motivo è presto detto: l’accordo del conduttore prevede che a pagarlo sia Banijay, società alla quale WBD ha offerto un minimo garantito annuale proprio per fronteggiare i costi del conduttore”, ha spiegato Maggio.