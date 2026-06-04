Amadeus potrebbe lasciare la Nove con due anni di anticipo, possibile exit strategy con Warner Discovery

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Amadeus verso lo stop anticipato con Warner Bros. Discovery. Le voci si sono intensificate dopo l’ospitata a La Pennicanza, su Rai2, condotto dall’amico Fiorello. Dietro al siparietto, fatto anche di battute sull’allontanamento di Amadeus, c’è chi ci legge un tentativo di riavvicinamento. Questo significherebbe un addio anticipato di ben due anni, ma con Discovery si potrebbe star lavorando a una separazione consensuale.

Ritorno in Rai per Amadeus

Circola con insistenza la voce di un possibile ritorno in Rai di Amadeus. L’amato conduttore è stato ospitato a La Pennicanza su Rai2 da Fiorello.

Gli amici hanno scherzato anche sull’allontanamento, sul patto e su una canzone riscritta per scherzo. Dietro a questo siparietto comico c’è chi vuole vedere un tentativo di riavvicinamento.

Dopotutto, insistono le voci, in questo modo Amadeus è tornato in Rai. Potrebbe essere arrivato il momento di un ritorno anche professionale? Al momento non risultano conferme ufficiali.

La separazione da Warner Bros. Discovery

Prima di un riavvicinamento in Rai, ci dovrebbe essere una separazione con Warner Bros Discovery. Sempre secondo indiscrezioni, come quelle citate da Il Sole 24 Ore, il conduttore e Warner Bros Discovery starebbero lavorando a una separazione consensuale che porterebbe alla chiusura anticipata del contratto quadriennale sottoscritto nella primavera del 2024.

L’obiettivo dell’accordo era far crescere Nove, la rete ammiraglia del gruppo. Si faceva leva su uno dei volti più amati e popolari della televisione italiana, ma il trasferimento non avrebbe generato l’effetto sperato sugli ascolti.

Warner Bros. Discovery deve ancora mettere a punto i nuovi palinsesti 2026-2027. La loro pubblicazione potrebbe dare una risposta alle voci.

I muri in Rai

Amadeus avrebbe commentato che “Sanremo non si rifiuta mai”. Racconta di come abbiano vissuto cinque anni con grandi gioie e divertimento, poi si è prestato al gioco dell’amico, ovvero cantare una versione rivisitata di “Non amarmi”.

Il testo suonava così: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”.