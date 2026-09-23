Amadeus riapre la porta a Rai e Sanremo "con Fiorello", l'annuncio sul futuro ad Amici e la frase su chi vota

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad ‘Amici’, da giugno valuterò le proposte e i progetti”, con queste parole Amadeus apre ad un possibile ritorno in Rai dopo l’addio di due anni fa e il passaggio a Discovery. In una lunga intervista, il conduttore ha anche annunciato che farà parte della nuova edizione di Amici e smentito che la scelta di lasciare la tv di Stato fosse dovuta perché era diventato un caso politico: “Dico per chi tifo ma non ho mai detto per chi voto. Non amo le etichette, ho lavorato con tutti”.

Discovery, cosa ha detto Amadeus

In un’intervista a Chi, Amadeus è tornato a parlare del suo addio a Discovery.

“Non ha funzionato, è inutile nasconderlo. Con il pubblico del Nove eravamo come due binari paralleli che non si incrociano mai”, ha spiegato il conduttore.

Per Amadeus “possono esserci molte ragioni, non è facile stabilire i motivi”.

Ha poi ricordato come “l’amministratore delegato di Discovery, Alessandro Araimo, una persona estremamente cortese e visionaria, aveva realmente l’intenzione di realizzare una sorta di terzo polo e questa cosa mi aveva affascinato.

“Per carattere ho sempre voglia di provare nuove esperienze. Non ho paura di sbagliare e non ho l’ansia delle novità”, ha aggiunto.

“Quando passi nel giro di pochi mesi dal 72% di share al 2%, se non hai una tua autostima, se non sei sereno, se non hai una famiglia vicino e pensi che la tua vita sia solo lo share e la televisione, non ce la fai psicologicamente. Non è così semplice, ma non ho l’ossessione del consenso“, ha spiegato.

Amadeus torna in Rai?

Nell’intervista a Chi, Amadeus ha anche parlato dell’offerta della Rai quando poi scelse di essere il volto del progetto di Discovery.

Il conduttore ha spiegato che non è andato via per soldi: “Sul tavolo c’erano due contratti identici economicamente: quello della Rai e quello di Discovery. Stessa durata, stessa cifra”,

Per Amadeus la Rai è “il posto dove ho realizzato i miei sogni professionali. Ci sono dirigenti con cui vai più d’accordo e altri meno, ma non amo parlare male dopo essere andato via da un’azienda”.

In merito alla politica ha spiegato: “Dico per chi tifo ma non ho mai detto per chi voto. Non amo le etichette, ho lavorato con tutti: destra, centro, sinistra. Ho fatto Sanremo scelto da Teresa De Santis e Antonio Marano. Mi ha portato in Rai, nel lontano ’99, Carlo Freccero. Fabrizio Del Noce è stato uno dei direttori che mi ha voluto più bene e all’epoca era un uomo di area Berlusconi. Ho lavorato bene con Coletta, Fabiano, Teodoli, Ciannamea (tutti dirigenti o ex dirigenti Rai, ndr). Non è una questione di destra o di sinistra, ma di competenza, idee e affinità”.

L’ipotesi ritorno in Rai non è da escludere: “Tra sette anni dove mi vedo? Perché non a Sanremo con Fiorello? Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad ‘Amici’, da giugno valuterò le proposte e i progetti”.

Cosa farà ad Amici

Per questa stagione, infatti, Amadeus sarà impegnato ancora una volta ad Amici di Maria De Filippi in qualità di giudice.

“Quando mi aveva proposto di fare il giudice ci avevo pensato perché non lo avevo mai fatto” ma “è un’esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò con rispetto”, le sue parole.

Poi i complimenti a Maria De Filippi: “Mi fa sentire a casa, mi dà totale fiducia e libertà. E io ho deciso di fare le cose che mi fanno stare bene e mi fanno divertire”.