Amal Clooney nella lista nera dei nemici di Donald Trump, perché rischia di non poter tornare negli Usa

Amal Clooney rischia di non poter tornare negli Usa. Il nome dell’avvocatessa è tra gli ultimi inseriti da Donald Trump nella lista nera dei nemici. La donna ha fornito una consulenza alla Corte Penale Internazionale dell’Aja nell’indagine conclusasi con il mandato di arresto per il premier israeliano Netanyahu, accusato di crimini di guerra a Gaza. Ora Amal rischia di essere colpita da sanzioni del governo statunitense e di non poter rientrare in California.

La sanzione contro Amal Clooney

Il Ministero degli Esteri britannico ha lanciato un allarme a diversi eminenti giuristi del Regno Unito, tra cui Amal Alamuddin, la moglie di George Clooney, sulla possibilità che possano essere bersaglio di sanzioni da parte dell’amministrazione di Donald Trump.

L’avvocatessa ha avuto un ruolo chiave nel mandato di arresto contro Benjamin Netanyahu. Sul suo portale aveva fatto sapere che si considerava “all’unanimità” la sussistenza di “ragionevoli motivi” per ritenere il Primo ministro israeliano Netanyahu responsabile di “crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, insieme all’ormai ex Ministro della Difesa Yoav Gallant.

I due hanno da subito respinto le accuse definendole “menzogne assurde e false“. La questione rappresenta un ulteriore elemento di attrito nelle relazioni internazionali, con gli Stati Uniti che si schierano apertamente a difesa di Israele contro le istituzioni giudiziarie internazionali.

Chi è Amal Alamuddin Clooney

Amal Alamuddin, 47 anni, è una cittadina britannica e libanese, nata a Beirut. È laureata in legge a Oxford ed è un’esperta avvocatessa dei diritti umani.

La donna ha collaborato con l’Onu e difeso le vittime di abusi in molti conflitti. Docente alla Columbia, nel 2014 ha sposato l’attore George Clooney. Tre anni dopo sono nati i due gemelli della coppia.

La notizia del rischio di sanzioni da parte di Washington è arrivata in un momento in cui circolano voci su un possibile divorzio tra Amal e l’attore, 63 anni, impegnato in queste settimane a Broadway con lo spettacolo Good Night, and Good Luck. Lei non era tra il pubblico al debutto. Se la crisi coniugale fosse reale, la mossa di Trump potrebbe allargare il solco tra i due.

Chi sono gli avvocati nel mirino di Donald Trump

La decisione della Corte dell’Aja potrebbe portare l’amministrazione Trump a una ritorsione contro i giuristi che hanno preso parte all’indagine. In questi casi le sanzioni prevedono il congelamento dei conti e dei beni negli Stati Uniti e, soprattutto, il divieto a entrare nel Paese.

Tra i personaggi che hanno ricevuto l’avvertimento ci sono: la baronessa Helena Kennedy, Danny Friedman, uno dei principi del foro di Londra e l’ex giudice Adrian Fulford. Tutti e tre hanno lavorato assieme ad Amal e al procuratore capo della Corte penale, Karim Khan, che ha guidato l’inchiesta su Netanyahu e che per primo è stato colpito dalle sanzioni di Trump.