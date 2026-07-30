Amanda Karolkiewicz uccisa dal marito coi suoi 6 figli, l'uomo poi ha incendiato la casa e si è suicidato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Amanda Karolkiewicz è stata uccisa dal marito, che aveva appena sterminato i sei figli. Il fatto è accaduto in Michigan ed è stato scoperto dopo un incendio che le autorità avevano definito “sospetto”. A pochi giorni di distanza dalla strage, sono emersi alcuni messaggi pubblicati dalla donna su Reddit nei quali si diceva preoccupata per i tradimenti da parte del marito Kristopher Karolkiewicz.

Amanda Karolkiewicz uccisa dal marito

Otto persone della stessa famiglia, tra cui sei bambini, sono state trovate morte nella loro casa in Michigan dopo un incendio ritenuto sospetto, divampato il 24 luglio. Secondo l’ufficio dello sceriffo, si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio.

Il padre, Kristopher Karolkiewicz, 47 anni, avrebbe ucciso con un’arma da fuoco la moglie Amanda, 39 anni, e i sei figli, tutti di età compresa tra i 5 e i 15 anni, prima di appiccare alcuni incendi nell’abitazione e togliersi la vita. Le autopsie hanno confermato che tutte le vittime sono morte per ferite d’arma da fuoco.

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La strage costata la vita a Amanda Karolkiewicz e ai suoi 6 figli

Dietro l’immagine di una famiglia unita, immortalata sui social durante un recente viaggio in Cina per far conoscere alle due figlie adottive le proprie origini, si nascondeva una realtà molto diversa. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano The Sentinel, Amanda Karolkiewicz raccontava in forma anonima su Reddit, con lo pseudonimo “MandyK1179”, i problemi del marito, accusandolo di continue bugie e tradimenti.

In alcuni post pubblicati due anni fa sul forum “As One After Infidelity”, la donna spiegava di aver scoperto l’ennesima relazione extraconiugale del marito e di aver tentato, senza successo, un percorso di terapia individuale e di coppia.

Il movente resta ignoto, ma gli investigatori ritengono che la pista più probabile sia quella della violenza domestica e proseguono le indagini. Secondo quanto raccontato dalla donna, il marito la tradiva con una stagista.

Il messaggio dei genitori di Amanda Karolkiewicz

Amanda “Mandy” Karolkiewicz insegnava come supplente nelle scuole pubbliche dell’area di Grand Haven ed era molto stimata da colleghi e studenti. A gennaio 2026 aveva ricevuto un riconoscimento dalla scuola Peach Plains per il suo impegno.

I genitori, Becky e Steve Lawwill, l’hanno ricordata con un messaggio diffuso alla stampa: “Mandy era un’anima gentile e premurosa, profondamente legata alla sua famiglia e ai suoi studenti. Ogni momento trascorso con lei e con i suoi sei figli è stato un dono e le parole non bastano a descrivere il nostro dolore”.

Nella dichiarazione hanno poi aggiunto di pregare affinché Dio conceda loro pace e conforto mentre affrontano il lutto e rendono omaggio alla memoria delle vittime.