Amanda Knox a Verissimo risponde alle critiche sulla sua commedia, "se parlo di me parlo anche di Meredith"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non ci sta Amanda Knox, a essere accusata di speculare sul dolore e liquidare in commedia il delitto di Perugia in cui morì la coinquilina Meredith Kercher, e nel quale si è trovata coinvolta come colpevole e poi assolta. La sua stand up comedy Cartwheel fa ancora discutere. A Verissimo cerca di portare la sua replica anche in Italia, e spiega: “L’idea che il mio messaggio sia quello di normalizzare la violenza contro le donne è falsa”, poi aggiunge: “Ogni volta che parlo di quello che è successo a me, parlo anche di quello che è successo a Meredith”.

Lo sfogo di Amanda Knox a Verissimo

Domenica 27 settembre Amanda Knox sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Insieme a lei ci saranno anche il marito Christopher Robinson e i due figli, Eureka ed Echo. Inevitabilmente, l’argomento toccherà il delitto di Perugia, dunque l’omicidio di Meredith Kercher e la sua stand up comedy, Cartwheel, che nuovamente l’ha catapultata al centro delle polemiche.

Amanda Knox, come anticipa Repubblica, con voce ferma sostiene che “l’idea che il mio messaggio sia quello di normalizzare la violenza contro le donne è falsa”.

Poi sottolinea: “Ogni volta che parlo di quello che è successo a me, parlo anche di quello che è successo a Meredith”, e considera “una tragedia” il fatto che “nessuno ricordi il nome della persona che l’ha violentata e uccisa”. Il riferimento è a Rudy Guede.

Qual è il filo rosso che lega la sua vicenda giudiziaria all’omicidio di Meredith Kercher? Qui Amanda Knox parla di misoginia: “Le è stata tolta la vita come se non valesse niente e io sono stata messa in carcere come se non valessi niente, quando eravamo entrambe innocenti“, dice.

Raffaele Sollecito? “Ci vogliamo ancora bene”

Inevitabile, poi, è il pensiero per Raffaele Sollecito. Entrambi, coimputati durante il processo per l’omicidio di via della Pergola, furono assolti in via definitiva nel 2015. All’epoca dei fatti, ricordiamo, Knox e Sollecito erano fidanzati.

“Ci vogliamo ancora bene“, dice Amanda a Silvia Toffanin, alla quale ricorda quel viaggio a Gubbio che entrambi riuscirono a fare una volta conclusa la loro vicenda giudiziaria. Ricorda un dettaglio, Amanda, dato che in quell’occasione Raffaele “spingeva il passeggino di mia figlia”: un signore gli aveva chiesto se la bambina fosse sua, lui rispose di no. Amanda oggi riflette: “In quel momento mi è venuto in mente che le nostre vite potevano essere diverse“.

Il rapporto con Patrick Lumumba

Il ruolo-non-ruolo di Patrick Lumumba nel delitto di Perugia è cosa nota: torchiata dagli inquirenti, Amanda Knox fece il suo nome e il suo datore di lavoro fu arrestato, ma aveva un alibi di ferro e fu scagionato. Quel gesto costò ad Amanda un altro processo, questa volta per calunnia. Il coinvolgimento di Lumumba nel caso ebbe pesanti ripercussioni sul suo presente, e oggi l’ex imputata ne è sempre più consapevole.

“Ho chiesto scusa a Patrick Lumumba, perché è stato messo in carcere, ha perso il suo locale, ha perso tanto, ma le mie scuse non gli bastano”, dice Amanda Knox a Silvia Toffanin.