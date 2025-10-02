Amanda Knox dedica la sua serie tv sul delitto di Perugia a Meredith Kercher: "Una sua foto in ogni stanza"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

“Abbiamo tenuto una foto di Meredith in ogni stanza in cui abbiamo lavorato. Come un monito”, queste le parole di Amanda Knox dopo la proiezione a Los Angeles dell’ultimo episodio della miniserie che ha prodotto sul caso di Meredith Kercher. Knox è stata accusata e poi definitivamente scagionata per l’omicidio della studentessa britannica nel 2007 a Perugia. Nel 2022 “andai anche a vedere la villetta dove vivevamo per elaborare il lutto”, ha detto la 38enne di Seattle rivelando altri dettagli sulla serie e sull’inchiesta giudiziaria.

Il commento di Amanda Knox dopo la proiezione

Knox ha prodotto la miniserie ispirata al suo memoir “The Twisted tale of Amanda Knox“.

Al termine della proiezione dell’ultimo episodio in un piccolo cinema di Los Angeles, la 38enne ha affermato: “Se semplifichi all’osso, questa è la storia di due giovani donne che studiano all’estero, di cui solo una sopravvive per raccontarla. E ho ben presente, tutti abbiamo ben presente, che tra le due, io sono quella fortunata”.

L’ottavo capitolo di The Twisted Tale of Amanda Knox, serie disponibile in Italia su Disney+, racconta il ritorno in Umbria nel 2022 dell’americana, sette anni dopo l’assoluzione in Cassazione.

Amanda Knox

Nascosta sul sedile posteriore di una macchina, con marito e madre seduti davanti, Knox era tornata per incontrare il pm Giuliano Mignini, titolare dell’indagine sul delitto. Un faccia a faccia in cui il magistrato ribadisce di aver fatto il suo dovere e non dice di essersi sbagliato sul conto della ex studentessa, ma sembra aprirsi alla sua verità, tenendole la mano e commuovendosi.

L’incontro di Knox con il pm

A volere l’incontro con il pm era stata proprio Knox, da quel momento si sarebbe avviato un rapporto tra accusata e accusatore che dura ancora oggi.

“Mi ha mandato un sms per dire che gli è piaciuto il terzo episodio su di lui”, ha detto la 38enne rivelando di essere andata, in quell’occasione, anche “a vedere la villetta in cui vivevamo, per elaborare il lutto di Meredith, perché sono stata travolta dagli eventi capitati a me e non avevo avuto modo di farlo prima”.

Nella sequenza finale della serie si vede infatti il personaggio di Meredith, la ragazza assassinata, che nei ricordi della protagonista appare ancora viva e spensierata.

La produzione della serie

The Twisted tale of Amanda Knox racconta, dal punto di vista di Knox, l’omicidio di Kercher e la successiva vicenda giudiziaria che portò la 38enne in carcere per quattro anni.

L’altra produttrice della serie è Monica Lewinsky che ha spiegato di aver conosciuto Amanda nel 2017 “in occasione del suo primo discorso pubblico”. L’ex stagista della Casa Bianca, protagonista dello scandalo sessuale con l’allora presidente Bill Clinton, ha spiegato di aver visto nella 38enne di Seattle “la mia pena. Quando la verità su di te e sulla tua vita è stata così distorta, vuoi solo essere ascoltato”.

“Sono ancora sotto shock quando realizzo che sono qui e non a Perugia, in quei giorni. È ancora tutto dentro di me in modo così viscerale”, ha affermato Knox.

“Per troppo tempo il mondo intero mi ha detto che non ero importante, che la verità non contava nulla, che sarei dovuta stare zitta e sparire. Non l’ho ascoltato perché questa è una storia più grande di me – ha aggiunto – non riguarda solo me, ma tutte le persone ingiustamente incarcerate, che si trovano in una tempesta perfetta, con il potere contro. Sono perseguitata dall’idea di quanto fragile sia la verità e quanto sia duro combattere per farla emergere”.