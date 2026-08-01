Amanda Knox e lo spettacolo comico sull'omicidio di Perugia che "piacerebbe a Meredith", secondo l'americana

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Amanda Knox, la 39 enne americana accusata e inizialmente condannata per aver partecipato all’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia nel 2007, sta portando in scena uno spettacolo di stand up comedy chiamato “Cartwheel” che significa “capriola”. L’esibizione comica verterebbe sulle accuse contro di lei e l’ingiusta detenzione per il delitto dell’allora sua coinquilina inglese. Secondo l’americana, lo show “piacerebbe a Meredith”.

Kercher sullo spettacolo: “A Meredith piacerebbe”

Lo show di Amanda Knox andrà in scena al celebre Fringe Festival di Edimburgo dal 7 al 17 agosto. La donna ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph, ripresa da La Repubblica.

“Meredith era una ragazza molto intelligente e raffinata, ma era anche divertente e giocherellona. Ascoltavamo musica insieme e uscivamo a ballare. Le piaceva divertirsi. Credo che apprezzerebbe questo mio spettacolo comico”, ha detto l’americana.

“Perché affronta il significato dell’essere una giovane donna ed è sincero. Credo che Meredith lo troverebbe proprio divertente!”, ha aggiunto.

Lo spettacolo di Amanda Knox

Cartwheel richiama le notizie che erano circolate dopo la morte di Meredith Kercher riguardo a presunte capriole fatte in caserma dalla ventenne Amanda Knox.

Alla base dello spettacolo di stand-up comedy ci sarebbe proprio una riflessione di Knox su come possa spiegare ai propri figli la sua ingiusta detenzione.

Al Telegraph l’americana ha detto che inizialmente voleva fare uno show sulla maternità ma alcuni suoi amici comici l’hanno convinta ad affrontare fin da subito il tema delle accuse e della condanna per l’omicidio di Perugia.

“Mi hanno detto: Ehi, è una regola fondamentale della comicità. Devi affrontare subito l’elefante nella stanza“.

La 39enne ha precisato che c’è una cosa sulla quale non scherzerà mai, ovvero “sulla morte di Meredith”.

Nello spettacolo “faccio molte battute sul modo in cui sono stata demonizzata, ma non scherzo sul suo omicidio. Per me quella è una linea invalicabile”, ha detto.

La reazione dei familiari di Meredith Kercher

I familiari di Meredith Kercher, secondo il loro avvocato Francesco Maresca, non sono d’accordo e hanno bollato la stessa idea di uno spettacolo di stand-up di Knox come “offensiva e deplorevole”.

Maresca ha aggiunto che la famiglia Kercher è “senza parole” e ha accusato Knox di realizzare “libri e programmi televisivi che non parlano mai della vita di Meredith, ma solo della sua morte”.

Secondo l’americana, invece, si tratta di un’accusa “assolutamente ingiusta”.