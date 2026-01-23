Amanda Knox nel documentario "Bocca del Lupo" attacca Giuliano Mignini: chi era il pm che coordinò le indagini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il documentario “Bocca del Lupo” racconta il ritorno di Amanda Knox in Italia e il suo incontro con il magistrato Giuliano Mignini, che coordinò le indagini sul delitto di Perugia, mostrando riflessioni personali sulla sua vicenda giudiziaria. Il film è in uscita su Hulu il 26 gennaio e approfondisce anche critiche e polemiche legate alle rappresentazioni mediatiche del caso.

Di cosa parla il documentario “Bocca del Lupo”

Il ritorno di Amanda Knox nel Paese in cui iniziò la sua lunga vicenda giudiziaria è diventato un documentario intitolato “Bocca del lupo” (Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy), che sarà disponibile sulla piattaforma Hulu il 26 gennaio.

L’annuncio è stato fatto dalla stessa Knox sui social, che ha spiegato come il film racconterà il suo viaggio in Italia dopo anni e l’incontro diretto con Giuliano Mignini, il magistrato che diresse le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher nel 2007, oggi in pensione.

La critica di Amanda Knox

Nel trailer diffuso su YouTube il volto di Mignini compare più volte, accanto a immagini originali della controversa vicenda giudiziaria che segnò la vita della Knox. Il magistrato viene introdotto dalla voce di Amanda Knox come “l’uomo che l’ha messa in prigione” e il focus della narrazione è proprio il rapporto derivante dal “faccia a faccia” fra i due.

Arrestata e condannata con l’accusa di aver partecipato al delitto di Perugia, Knox fu poi assolta e scarcerata nel 2025, dopo quasi quattro anni, con sentenza definitiva di non colpevolezza dopo un lungo iter giudiziario che arrivò anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

L’incontro fra Knox e Mignini avvenne nel 2022: da allora i due hanno mantenuto un rapporto complesso e controverso, elemento centrale del documentario.

L’altro documentario

Il caso era stato già trattato lo scorso agosto con la miniserie di Disney+, “The Twisted Tale of Amanda Knox”, ispirata alla sua autobiografia.

Giuliano Mignini aveva valutato negativamente la serie, parlando di un’opera piena di errori e distante dalla realtà processuale. Pur lodando l’interpretazione degli attori, Mignini aveva sottolineato che la ricostruzione delle indagini appariva distorta rispetto alle dinamiche giudiziarie ufficiali.

Inoltre, il magistrato aveva chiarito di aver rifiutato di fungere da consulente per la produzione, adducendo motivi di opportunità, pur affermando di aver avuto rapporti amichevoli con Knox dopo la conclusione del processo.

Chi è Giuliano Mignini

Giuliano Mignini, nato a Perugia nel 1950, è entrato in servizio come magistrato nel 1979. Dopo le esperienze a Volterra e Terni, ha operato a lungo presso la Procura di Perugia, occupandosi di casi di risonanza internazionale: l’omicidio di Francesco Narducci (legato ai mandanti del “Mostro di Firenze“) e il delitto di Meredith Kercher.

Già membro della Dda e sostituto procuratore generale, è andato in pensione nel 2020. Dal 2021 collabora come consulente con la Commissione parlamentare antimafia. Cultore di studi storici, ha dedicato la carriera a indagini complesse e alla lotta contro la criminalità organizzata.