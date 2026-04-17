Amazon Alexa+ in Italia, come averla e quali sono novità e differenze con la versione standard

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A oltre un anno dal lancio negli Stati Uniti, arriva anche in Italia Alexa+ (Plus), la nuova versione dell’assistente vocale di Amazon. La principale novità è l’uso dell’intelligenza artificiale generativa, che permette di rendere le interazioni più naturali e fluide e gestire richieste complesse. Al momento Alexa+ è disponibile in Italia gratuitamente in accesso anticipato, dopo questa prima fase costerà 22,99 euro al mese, o inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Prime.

Arriva in Italia Amazon Alexa+

A partire dal 15 aprile 2026 è disponibile anche in Italia Alexa+, la nuova versione dell’assistente di Amazon.

Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un cambio di paradigma, con un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale generativa.

ANSA

Con questa nuova versione Alexa smette di essere uno strumento che risponde a singoli comandi e diventa un vero e proprio assistente AI, con maggiori capacità d’azione e integrazione con servizi e dispositivi vari.

Quali sono le novità e le differenze con la versione standard

La novità principale è che ora Alexa è basata sull’intelligenza artificiale generativa, progettata per offrire una esperienza più vicina a quella dei chatbot conversazionali come ChatGPT e compagnia.

La differenza principale tra Alexa e Alexa+ riguarda il linguaggio e il modo in cui l’assistente interpreta le nostre richieste.

Alexa risponde a comandi rigidi e formule precise, mentre la sua evoluzione è in grado di gestire frasi più complesse, ma anche incomplete e troncate, interruzioni e cambi di contesto.

Alexa+ gestisce conversazioni in modo più fluido e naturale, ricorda ciò che è stato detto in precedenza e collega più azioni tra loro.

La nuova versione dell’assistente di Amazon non si limita a rispondere ma è in grado di eseguire azioni collegandosi a servizi e dispositivi, come gestire la casa connessa, organizzare impegni e prenotare ristoranti.

Anche in maniera proattiva, ad esempio suggerendo acquisti, ricette o locali dove mangiare in base alle nostre abitudini e preferenze.

Come averla e quanto costa

Amazon Alexa+ è disponibile in Italia dal 15 aprile 2026 in accesso anticipato, gratuitamente.

Per avere la nuova versione dell’assistente bisogna acquistare dispositivi Amazon Echo di nuova generazione oppure registrarsi online per essere invitati al programma di accesso anticipato.

Dopo questa prima fase, Alexa+ sarà inclusa senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Amazon Prime. Per chi non ha l’abbonamento costerà 22,99 euro al mese.