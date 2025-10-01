Amazon Haul sfida Temu e Shein in Italia, come funziona il nuovo e-commerce con prezzi stracciati

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Amazon Haul, la piattaforma di e-commerce che sfida Temu e Shein, arriva in Italia. Dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania, Haul è pronta a debuttare anche nel nostro Paese. La piattaforma commercializza prodotti a prezzi inferiori ai 20 euro, alcuni anche al costo di un euro, allo scopo di fare concorrenza alle società cinesi.

Amazon Haul arriva in Italia

L’obiettivo di Amazon, con il lancio di Haul, è contrastare il dominio di Temu e Shein nel settore dell’e-commerce low cost. L’azienda americana ha definito Haul come “un’esperienza di shopping dedicata”, che infatti sarà presente come una sezione a parte sull’app e sul sito di Amazon.

Su Amazon Haul saranno in vendita prodotti dedicati a moda, casa, lifestyle, accessori, tutti dal costo inferiore a venti euro.

ANSA

Quali sono le novità di Amazon Haul

Rispetto alla rapidità che contraddistingue la maggior parte delle consegne Amazon, su Haul i tempi saranno più lunghi, ma comunque inferiori a due settimane.

La consegna è gratuita a partire da ordini da almeno 15 euro, mentre per le spedizioni dal costo inferiore il prezzo della consegna è di 3,5 euro. Sono previsti sconti extra: 5% sopra i 30 euro di acquisti, 10% oltre i 50 e fino al 6 ottobre, inoltre, c’è il 50% di sconto acquistando due prodotti.

Tutti i resi sono gratuiti entro 15 giorni, con la formula semplificata che molti clienti già conoscono: basta consegnare l’articolo al punto di ritiro, senza preoccuparsi di scatole ed etichette. L’esperienza di acquisto sull’app rimane identica a quella di Amazon, ma nel caso di Haul a cambiare è il packaging, che avrà un concept diverso per “rendere lo shopping più divertente e coinvolgente”.

L’obiettivo è contrastare il dominio di Temu e Shein

Il lancio di Amazon Haul in Italia è pensato per contrastare la rapida ascesa di Temu e Shein, piattaforme nate in Cina che hanno conquistato milioni di utenti in Europa grazie a prezzi bassi, assortimento enorme e acquisti impulsivi.

Shein è ormai radicata, soprattutto tra i giovani italiani, mentre Temu cresce velocemente. Questo nuovo modello di e-commerce, simile al feed infinito dei social, rappresenta una sfida che Amazon non può più ignorare.

Amazon Haul, tuttavia, punta a recuperare terreno nel fast fashion e negli accessori low cost non con i prezzi, ma con affidabilità e fiducia, grazie a recensioni verificate, resi garantiti e controlli di qualità.