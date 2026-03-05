Ambasciata italiana in Iran chiusa e diplomatici in fuga da Teheran verso Baku, per Tajani "via per sicurezza"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata chiusa temporaneamente l’ambasciata italiana a Teheran. Il personale, un gruppo di circa 50 persone, e alcuni concittadini sono stati trasferiti a Baku, capitale dell’Azerbaigian. A renderlo noto è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La decisione è stata presa dopo che in Iran è scoppiata la guerra seguita agli attacchi congiunti di Usa e Israele. Tutte le persone coinvolte nell’operazione stanno bene.

Iran, l’ambasciata italiana lascia Teheran: personale trasferito a Baku

“Per motivi di sicurezza abbiamo deciso di chiudere temporaneamente la nostra ambasciata a Teheran, il personale si trasferisce a Baku”, ha spiegato Tajani.

“Si è appena conclusa la missione che ha consentito il passaggio di 50 italiani tra diplomatici e un gruppo di concittadini che voleva lasciare l’Iran e passare il confine azero”, ha aggiunto il leader di Forza Italia.

Tajani ha sottolineato che anche “altri Paesi” hanno chiuso le ambasciate. Inoltre ha riferito che “da tempo” era “già stata ridotta la presenza italiana”.

Infine ha dichiarato che l’Italia “non ha rotto le relazioni diplomatiche“, nonostante l’ambasciata a Teheran si sia trasferita presso l’ambasciata a Baku.

Guerra in Iran, Israele: “Ora si passa alla fase due”

Il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir ha dichiarato che Israele è riuscito a sopprimere il sistema missilistico balistico iraniano e che ora si passerà alla fase due dell’attacco.

“Ora aumenteremo il colpo inferto alle fondamenta del regime – ha aggiunto -. Abbiamo altre mosse sorprendenti. Daremo la caccia ai nostri nemici, tutti quanti”.

Zamir ha poi detto che la strada per Teheran è stata spianata: “Abbiamo distrutto circa l’80% dei sistemi di difesa aerea, ottenuto una superiorità aerea pressoché totale nei cieli iraniani. Neutralizzato oltre il 60% dei lanciatori di missili balistici”.

Crosetto: “Siamo sull’orlo dell’abisso”

“È una situazione drammatica. Sono convinto che negli ultimi decenni non si sia mai arrivati sull’orlo dell’abisso come si è arrivati adesso”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua replica al Senato dopo le sue comunicazioni sulla crisi in Iran.

“Da anni i nazionalisti russi chiedono a Putin di usare contro l’Ucraina l’arma nucleare tattica e, in un’epoca di caos così, ciò può consentire a lui scelte che non avrebbe mai fatto in una condizione normale”, ha aggiunto Crosetto.

L’Iran: “Per gli Usa un grande disastro”

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha detto alla Nbc che l’Iran “è pronto ad affrontare un’eventuale invasione terrestre degli Stati Uniti”.

Ha inoltre respinto qualsiasi negoziato con gli Stati Uniti e ha affermato che l’Iran non ha chiesto un cessate il fuoco. “Gli Usa? Li stiamo aspettando. Perché siamo fiduciosi di poterli affrontare, e per loro sarebbe un grande disastro”, ha concluso Araghchi.