Ambasciata russa ridicolizza Tajani dopo l'attacco hacker, lui risponde con "propaganda e dezinformatsiya"

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L’ambasciata russa in Italia ha attaccato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva accusato alcuni hacker russi di aver diffuso le sue informazioni personali sul dark web. Il vicepremier ha risposto parlando di “dezinformatsiya“, la strategia della disinformazione che il Cremlino ha utilizzato fin dai tempi dell’Unione sovietica.

L’attacco dell’ambasciata russa a Tajani

L’attacco della Russia a Tajani e ad altri esponenti delle istituzioni italiane è arrivato attraverso il canale Telegram ufficiale dell’ambasciata in Italia.

Nel messaggio, l’ambasciata accusa le istituzioni del nostro Paese di aver inventato le accuse dirette agli hacker filorussi, che sarebbero responsabili di diversi attacchi contro i sistemi informatici del nostro Paese.

ANSA

Lo scopo sarebbe quello di dipingere la Russia come una minaccia in modo da rendere più popolare il sostegno all’Ucraina. I fondi inviati a Kyiv dal nostro Paese sono però molto limitati e tutti destinati a infrastrutture civili, non militari.

Inoltre, diverse indagini internazionali e indipendenti hanno individuato nei collettivi di hacker coordinati dal Cremlino una delle minacce più persistenti e pericolose a livello di sicurezza informatica in Europa.

La risposta di Tajani

Tajani ha risposto a questo attacco parlando di ‘”Propaganda e dezinformatsiya“, a margine del G7 di Parigi. Era stato lo stesso Tajani ad additare gli hacker filorussi negli scorsi giorni.

Il ministro aveva infatti rivelato che alcuni suoi dati personali erano finiti sul dark web, una rete parallela a quella comunemente utilizzata, difficilmente accessibile e che spesso diventa un mezzo per attività illegali.

“Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni” aveva dichiarato Tajani, per poi collegare quanto accaduto alla guerra in Ucraina.

Cos’è la dezinformatsiya

Per descrivere gli attacchi dell’ambasciata russa Tajani ha utilizzato il termine russo dezinformatsiya. Traducibile letteralmente con “disinformazione”, questa parola indica le strategie tipiche del Cremlino riguardo alla diffusione di notizie false.

Fin dai tempi dell’Unione sovietica, Mosca manipola le notizie e i dati in modo che riflettano una realtà più congeniale alla narrativa che la Russia vuole diffondere.

Con la guerra in Ucraina, questa strategia è tornata in voga. Il Cremlino, per esempio, definisce da anni il presidente democraticamente eletto Volodymyr Zelensky come un dittatore.