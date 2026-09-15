Ambasciatore della Russia elogia Salvini, "in Italia si sta capendo che la linea intrapresa è stata un errore"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lunedì 14 settembre, a Milano, c’è stato l’incontro tra gli imprenditori italiani attivi in Russia e il ministro dei Trasporti e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini. Presente anche l’ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, che ha elogiato il leader della Lega attraverso una nota diffusa sul canale Telegram dell’ambasciata.

L’ambasciatore della Russia in Italia tesse le lodi di Salvini: “Ritorno al realismo”

Secondo Paramonov, come riporta l’ANSA, l’incontro tra gli imprenditori italiani che operano in Russia e Salvini “testimonia l’incipit di un ritorno dell’establishment italiano al realismo, al pragmatismo e al buon senso”.

“Auspico che le valutazioni espresse in questa sede vengano portate all’attenzione degli altri vertici del governo italiano e dei ministri competenti”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Paramonov: “L’Ue ha dichiarato una guerra ibrida alla Russia”

Nella giornata di lunedì 14 settembre Salvini è stato protagonista a Milano di un summit con una delegazione di imprenditori italiani attivi nel Paese governato da Putin. Ad accompagnare il ministro dei Trasporti c’era Vittorio Torrembini, presidente dell’associazione Gim Unimpresa, che ha organizzato l’iniziativa.

Secondo l’ambasciatore russo, “per esperienza diretta, gli imprenditori vedono quanto si siano ridotte le loro opportunità da quando l’Unione europea ha, de facto, dichiarato alla Russia una guerra ibrida, di cui le sanzioni antirusse costituiscono uno dei principali strumenti”.

“La loro applicazione – ha aggiunto Paramonov – ha portato alla cessazione pressoché totale della cooperazione energetica tra Russia e Italia, arrecando grave danno agli scambi commerciali bilaterali, il cui volume si è ridotto di quasi dieci volte”.

Il discorso sulla crisi energetica

“Non pare possibile nel bilancio energetico italiano – ha continuato il diplomatico – sostituire i volumi di risorse energetiche a prezzi accessibili che prima giungevano dalla Russia”.

E ancora: “Né si riescono a individuare in tempi rapidi e con efficacia nuovi sbocchi per le tradizionali esportazioni italiane”.

Secondo l’ambasciatore in Italia “si fa sempre più strada la consapevolezza che la linea intrapresa sia stata un errore e che sarebbe opportuno cominciare a riflettere sulle modalità per ripristinare e rilanciare i rapporti economici con la Russia, avventatamente interrotti”.

Le parole di Salvini

L’agenzia russa Tass ha riportato il contenuto del discorso di Salvini. Secondo il ministro, Roma potrebbe “svolgere un ruolo” nella risoluzione del conflitto in Ucraina. “Dobbiamo agevolare questo processo. Leggo della mediazione di Trump, Xi Jinping e India. Più parti saranno coinvolte nella ricerca di una soluzione, meglio sarà”, avrebbe dichiarato il vicepremier.

“Spero che le due parti in conflitto trovino un terreno comune affinché l’Italia possa finalmente riprendere i legami commerciali, sportivi, accademici e culturali con la Federazione russa”, avrebbe aggiunto Salvini.

Secondo il ministro, sbaglia chi pensa “che non dovremmo mai più mantenere relazioni con la Russia; sarebbe sciocco, inutile e dannoso”.