Ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled sorprende, "ebrei qui non si sentono sicuri": il motivo

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, ha messo in dubbio la sicurezza degli ebrei in Italia. “Gli ebrei qui non si sentono sicuri” ha spiegato sottolineando che sono cittadini italiani come tutti gli altri e che hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza. Ha poi commentato le parole del primo ministro Benjamin Netanyahu sulla strage di Sidney e si è detto ottimista sulla soluzione a due Stati per Israele e Palestina.

Le parole dell’ambasciatore israeliano in Italia

Jonathan Peled è stato ospite della puntata del 15 dicembre di Cinque Minuti, il programma condotto da Bruno Vespa.

L’ambasciatore israeliano in Italia ha commentato il momento storico toccando diverse tematiche che riguardano l’antisemitismo.

ANSA Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu

Per Jonathan Peled “gli ebrei in Italia non si sentono sicuri”.

L’ambasciatore ritiene che essendo gli ebrei in Italia “cittadini italiani, come tutti gli altri italiani, hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza”.

Inoltre sostiene che “non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele, ma con la politica italiana”.

L’ottimismo su Israele e Palestina

Durante la trasmissione Cinque Minuti, l’ambasciatore israeliano in Italia si è detto ottimista su una soluzione a due Stati per Israele e Palestina.

“Credo che il problema non siano i coloni in Cisgiordania”, ha chiarito. La questione per Jonathan Peled è “che manca una leadership palestinese moderata che accetti Israele, che sia disposta a fare un compromesso con Israele per negoziare un accordo”.

Per l’ambasciatore, in questo momento, non c’è un interlocutore forte.

Ha poi aggiunto che è vero che i bombardamenti su Gaza possono aver raffreddato l’opinione pubblica nei confronti di Israele, ma ritiene che quando scoppia “una guerra asimmetrica contro un nemico come Hamas”, il dovere sia difendersi e “usare il metodo che si può per eliminare questo pericolo, anche per l’Occidente”.

La strage di Sidney

In conclusione, l’ambasciatore israeliano in Italia ha commentato anche le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Per Jonathan Peled, le critiche sul governo australiano per non aver fatto tutto il necessario per impedire la strage di Sydney, servono a spiegare un concetto chiaro.

“Quando un governo non agisce contro l’antisemitismo rapidamente, questo si trasforma in violenza, come abbiamo visto in Australia e questo dovrebbe essere anche un campanello d’allarme per i governi in Europa, anche in Italia”, ha spiegato.