Ambra Angiolini contro Giorgia Meloni sulla manifestazione pro Gaza: "Parole gravi", l'accusa alla premier

Nel corso di una recentissima intervista, Ambra Angiolini ha espresso una dura opinione su Giorgia Meloni e sul suo atteggiamento nei confronti della manifestazione pro Gaza. L’attrice ha dichiarato di essersi unita a “un coro unanime, non a una gita in barca o un weekend lungo”, riprendendo la frase con cui la Premier ha criticato la scelta di manifestare il venerdì.

Ambra Angiolini contro la Premier sulla manifestazione pro Gaza

Dopo aver partecipato alla manifestazione pro Gaza del 3 ottobre, l’attrice Ambra Angiolini ha risposto telefonicamente ad alcune domande poste da La Repubblica.

E, tra le sue dichiarazioni, non sfuggono di certo quelle contro la Premier Giorgia Meloni.

“Fare qualcosa per Gaza è necessario”, ha affermato l’attrice. “Io ero lì per la pace, per il cessate fuoco e contro quello che anche l’Onu ha definito un genocidio. Da cittadina libera”.

In seguito, la stoccata a Meloni. “Sento di essermi unita a un coro unanime, non a una gita in barca o un weekend lungo”.

La Premier, in un commento di qualche giorno fa, aveva infatti affermato che “Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme”, criticando la scelta di manifestare il venerdì.

L’accusa a Giorgia Meloni

Ambra Angiolini ha poi accusato Giorgia Meloni di distorcere le ragioni all’origine della manifestazione pro Gaza.

“Trovo molto grave se qualcuno che è al potere distorce le ragioni di persone che, come me, hanno vissuto quella piazza in modo profondo, radicato, sentito”, ha affermato l’attrice.

“Certi giudizi personali rischiano solo di alimentare una rabbia che non serve a nessuno”.

In piazza con la figlia Jolanda: “È stata lei a portare me”

Oltre a esprimere la sua dura posizione contro l’atteggiamento di Giorgia Meloni nei confronti della manifestazione pro Gaza, Ambra Angiolini ha raccontato a La Repubblica di aver ricevuto critiche sui social per la sua partecipazione alle movimentazioni.

“Mi sono arrivate minacce irripetibili e ho deciso di querelare”, ha raccontato l’attrice, che ha partecipato allo sciopero del 3 ottobre con la figlia Jolanda.

“È stata lei a portare me. Ne abbiamo parlato una mattina a colazione e abbiamo deciso di fare qualcosa”, ha riferito.