Ambra Fabbri di Ferrara scomparsa a Milano, la denuncia dei genitori della 18enne sparita da settimane

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si cerca Ambra Fabbri, ragazza 18enne che si era trasferita circa due mesi fa a Milano e di cui non si ha alcuna notizia da un paio di settimane. La giovane, originaria di Ferrara, viveva nel capoluogo milanese dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. A segnalare la scomparsa sono stati i suoi genitori che hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Porotto.

Ambra Fabbri originaria di Ferrara e scomparsa a Milano da 15 giorni

La madre e il padre di Ambra non riescono da 15 giorni a mettersi in contatto con la figlia. Il suo telefonino risulta spento.

I militari, dopo aver raccolto la denuncia di scomparsa, hanno diffuso la foto della ragazza nel tentativo che qualcuno possa fornire informazioni preziose per rintracciarla.

Ambra Fabbri ha occhi chiari e capelli lunghi scuri

Ambra Fabbri ha gli occhi chiari e i capelli lunghi scuri. La sola certezza che si ha in merito alla scomparsa è che la giovane è sparita mentre si trovava a Milano.

Scomparsi in Italia, dati in miglioramento

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha pubblicato nei mesi scorsi la Relazione annuale relativa al 2024. Il documento esamina un ampio insieme di dati, tra cui quelli inerenti alle denunce di scomparsa e ai ritrovamenti.

Dal report emerge un segnale positivo: il 2024 ha segnato un’inversione di rotta rispetto agli anni precedenti, con una netta riduzione delle denunce di scomparsa. Al contempo sono aumentati i casi risolti. Si tratta del primo miglioramento significativo registrato dal 2021.

In particolare, prendendo in considerazione i casi della Lombardia, nel 2024 ci sono state 3.211 denunce di scomparsa, a fronte di 3.300 dell’anno 2023 (-2,7%), cui sono seguiti 2.423 ritrovamenti (75,5% delle denunce) rispetto ai 2.134 ritrovamenti del 2023 (64,7% delle denunce).

La maggior parte delle segnalazioni ha visto protagonisti i minori (2.078 denunce, pari al 64,7% del totale), in calo del 7% rispetto al 2023. Ci sono anche state meno denunce di scomparsa degli over 65 (171 nel 2024), in calo del 4%. In aumento del 7%, invece, le persone scomparse nella fascia d’età compresa fra i 18 e i 65 anni (962 nel 2024).

Le persone ritrovate senza vita sono state 41 nel 2023 e 42 nel 2024. Quelle ancora da ritrovare sono passate da 1.166 nel 2023 a 788 nel 2024 (-32,4%).