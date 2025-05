Amburgo promosso in Bundesliga, la festa finisce in tragedia: 45 tifosi rimasti feriti, uno rischia la vita

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La promozione dell’Amburgo in Bundesliga è stata festeggiata dai tifosi della squadra tedesca con un’invasione di campo che è andata presto fuori controllo: 45 persone sono rimaste ferite dopo essere cadute dagli spalti, una è in fin di vita.

Dopo sette anni di assenza l’Amburgo, una delle squadre più antiche del calcio tedesco, è tornata in Bundesliga, il massimo campionato calcistico in Germania, dopo la vittoria ottenuta nella serata di sabato 10 maggio contro l’SSV Ulm.

Al termine della partita i tifosi dell’Amburgo, che giocava in casa, hanno invaso il campo da gioco. La polizia locale non è riuscita a trattenerli e in migliaia si sono riversati in campo.

Durante la ressa però, diverse persone sarebbero cadute dagli spalti nel tentativo di raggiungere il campo, stando a quanto riporta il capo dei vigili del fuoco della città. Decine di tifosi sarebbero rimasti feriti in questo modo.

Un tifoso in fin di vita

Gli ospedali più vicini alla zona dello stadio di Amburgo si sono quindi riempiti, nella serata di sabato 10, di tifosi contusi, che riportavano ferite a varie parti del corpo a causa delle cadute.

Alcune di loro aveva traumi anche piuttosto gravi. Tra questi, sempre stando al resoconto dei vigili del fuoco, ci sarebbe anche un tifoso che ha riportato ferite che hanno messo a rischio la sua sopravvivenza.

Buona parte dei feriti sarebbe comunque risultato contuso in modo lieve e sarebbe stato rapidamente dimesso. Nella notte però, i tifosi hanno continuato ad arrivare in ospedale, anche dopo che l’invasione di campo era terminata.

Feriti anche a causa di alcune risse

Dopo la partita infatti, la festa per la promozione è continuata fino a tarda notte per le strade di Amburgo, dove diversi gruppi di tifosi si sono riversati.

Sarebbero però scoppiati tafferugli tra diverse fazioni della tifoseria della squadra tedesca, e un’altra ventina di persone, oltre alle 25 già ricoverate in ospedale dopo l’invasione, sarebbero rimaste ferite.

La promozione dell’Amburgo è stata particolarmente sentita dalla tifoseria perché fino alla retrocessione della stagione 2017-2018, la società non era mai finita in 2.Bundesliga ed era l’unica ad aver partecipato a tutte le edizioni del maggiore campionato tedesco dal 1963.