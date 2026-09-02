Ameba mangia-cervello, morto un adolescente in North Carolina: i sintomi e come avviene il contagio

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ancora un caso di morte per ameba mangia-cervello, è il secondo in pochi giorni. In entrambi i tragici episodi, a perdere la vita sono stati due giovani americani. Questa volta è morto un adolescente del North Carolina, Moises Ponce Mendoza. Aveva contratto una rarissima infezione provocata dalla Naegleria fowleri.

Ameba mangia-cervello, c’è un’altra vittima

Un altro adolescente è morto negli Stati Uniti, a Raleigh, North Carlolina, a causa della Naegleria fowleri, organismo unicellulare conosciuto comunemente come “ameba mangia-cervello”.

Solo pochi giorni prima un caso del tutto simile era stato fatale per una bambina di otto anni della Louisiana.

Adolescente morto in Nord Carolina per la Naegleria fowleri

Si chiamava Moises Ponce Mendoza, l’adolescente del North Carolina morto lunedì 31 agosto dopo aver contratto una rarissima infezione provocata dall’ameba mangia-cervello. In un primo momento aveva avvertito un forte mal di testa, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è entrato in coma, fino alla morte.

Le autorità sanitarie stanno cercando di stabilire dove sia avvenuta l’esposizione all’ameba. È bene ricordare come la Naegleria fowleri viva soprattutto nelle acque dolci calde (laghi, fiumi, stagni e sorgenti termali) e come l’infezione avvenga quando l’acqua contenente l’ameba entra nel naso. Da qui l’organismo può raggiungere il cervello e provocare la meningoencefalite amebica primaria, un’infezione cerebrale rarissima e quasi sempre mortale, con un tasso di mortalità superiore al 97%.

La madre, Monica Mendoza, ha raccontato di aver portato il figlio in ospedale a Burlington, dal quale il ragazzo era stato dimesso. Avvertiva un forte mal di testa che è uno dei primi sintomi, insieme a febbre, nausea e vomito. Le sue condizioni erano poi peggiorate (con il progredire dell’infezione possono comparire in breve tempo rigidità del collo, convulsioni e alterazione dello stato di coscienza) e la donna lo aveva accompagnato al pronto soccorso dell’University of North Carolina Hospital. Qui i medici avevano individuato l’infezione e provato a curarlo, ma senza riuscire a salvarlo.

Gli altri casi, i sintomi e le cure della malattia

Come detto, la morte di Mendoza arriva solo nove giorni dopo un altro caso analogo negli Stati Uniti che era costato la vita, lo scorso 22 agosto, a Lilian Smart, una bimba di 8 anni della Louisiana che sarebbe stata esposta alla Naegleria fowleri mentre nuotava nel lago Claiborne. Nonostante questi due episodi ravvicinati, negli Stati Uniti la malattia resta rara con meno di dieci casi all’anno: dal 1937 al 2025 ne sono stati diagnosticati 180.

Come spiega Humanitas.it, l’infezione da Naegleria fowleri si contrae mediante esposizione prolungata all’acqua contaminata dal patogeno e porta alla meningoencefalite amebica primaria, un’infezione acuta, fulminante e rapidamente fatale che colpisce il sistema nervoso centrale.

L’ameba è sensibile al farmaco antimicotico amfotericina B, utilizzato pressoché in tutti i casi in cui si è riusciti a sconfiggere l’infezione. Tuttavia, vista l’altissima mortalità, gli esperti sono alla ricerca di nuovi farmaci per contrastarla.