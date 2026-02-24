Amedeo Minghi contro Conti per non essere stato invitato a Sanremo, polemica sul mancato premio alla carriera

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Amedeo Minghi, polemica contro Carlo Conti

Come spesso accade nei momenti antecedenti il Festival di Sanremo, anche l’edizione 2026 si è tinta di tensioni tra artisti storici e l’organizzazione della kermesse. Al centro del “caso” questa volta c’è Amedeo Minghi, che ha utilizzato i social per esprimere il suo disappunto.

La ragione del malcontento è il mancato conferimento del premio alla carriera, oltre che per il presunto rifiuto “sistematico” delle sue proposte musicali da parte di Carlo Conti.

Il post sul premio alla carriera mancato

Il cantautore romano ha voluto fare chiarezza con i fan sulla sua esclusione, scatenando reazioni e repliche dirette. “Non discuto assolutamente l’operato di Conti, che reputo serio e professionale, ma, devo prendere purtroppo atto, che evidentemente a lui, le mie canzoni non piacciano” ha scritto su Facebook.

“E non c’è niente da fare. Anche lo scorso anno, gli feci ascoltare un brano che definì ‘geniale’, ma che non prese e anche anni fa, quando condusse il Festival la prima volta, bocciò la mia proposta” ha aggiunto Minghi.

“Confesso che è un evento che avrei condiviso con tutti voi che in tanti lo speravate quasi fosse, e in parte lo sarebbe stato, anche un vostro, meritatissimo premio”.

La risposta di Carlo Conti da Sanremo

La vicenda è stata commentata da Carlo Conti durante la conferenza stampa pre Festival. “Sottolineo che Amedeo Minghi non aveva presentato alcun brano quest’anno” ha dichiarato il conduttore.

“Io dormo tranquillo, con tutti i cantanti che si sono presentati finisco sempre con la frase che ‘tra il dire e il fare non c’è il mare ma un oceano’, è la frase con cui chiudo ogni incontro”.

Inoltre il direttore artistico ha precisato che quest’anno il Comune di Sanremo ha già deciso di assegnare tre premi alla carriera ad altri artisti: Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol.

Dopo la replica di Conti, Minghi ha ulteriormente puntualizzato sui social, confermando di non aver voluto presentare un brano in gara perché la sua richiesta era esclusivamente legata al premio alla carriera. Un riconoscimento che, a suo avviso, avrebbe celebrato il percorso artistico di un musicista attivo da 60 anni.

La polemica di Al Bano

Quella di Minghi non è l’unica voce critica che ha accompagnato le settimane pre-Festival. Anche Al Bano ha espresso in passato la propria frustrazione legata all’esclusione da Sanremo 2026 e a edizioni recenti.

In varie occasioni, tra interviste televisive e social, Al Bano ha dichiarato di sentirsi sottovalutato dalle scelte artistiche dei direttori del Festival, criticando senza mezzi termini sia Amadeus che Carlo Conti per la gestione delle selezioni e l’atteggiamento nei confronti di artisti storici come lui.

Secondo il cantante, ci sarebbe mancato rispetto e comunicazione diretta nel momento delle esclusioni, definendole ingiuste e umilianti per artisti con una lunga carriera.