Otto arresti, questo il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri del NAS di Roma che ha portato alla luce un articolato sistema di appropriazione indebita e truffa ai danni di persone fragili. Le misure cautelari sono state eseguite nella mattinata di oggi a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Velletri e su richiesta della Procura locale. L’indagine, avviata nella primavera del 2024, ha riguardato la gestione illecita delle risorse finanziarie di anziani e soggetti disabili affidati a due amministratrici di sostegno e ad altri sei complici, tutti legati a un’associazione di volontariato e a un centro pensioni.

Un sistema di truffe a Roma e dintorni

Tutto ha avuto inizio con un’ispezione presso una comunità alloggiativa per anziani situata nel Comune di Nettuno. L’intervento, condotto nella primavera del 2024 dal NAS di Roma insieme all’Arma territoriale, è scaturito dalla denuncia di un parente di un ospite della struttura. Gli accertamenti hanno rivelato che la comunità era completamente abusiva, priva di autorizzazioni e di personale qualificato per l’assistenza.

All’interno si trovavano sei persone con diverse disabilità, ospitate in condizioni non idonee e senza i requisiti minimi di abitabilità. Al termine dell’ispezione i Carabinieri hanno provveduto a ricollocare gli anziani in strutture più adeguate e hanno posto sotto sequestro l’immobile, come disposto dalla Procura di Velletri. Le due amministratrici di sostegno sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per abbandono di incapace.

Il sistema illecito di gestione delle risorse

Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Velletri e condotte dai Carabinieri del NAS della Capitale, si sono concentrate sulla gestione delle risorse finanziarie degli amministrati. Attraverso l’analisi di numerosi conti bancari e delle relative movimentazioni, unite a specifiche attività tecniche, sono state accertate molteplici condotte illecite: peculato, falso e circonvenzione di incapace.

Le due amministratrici di sostegno, nominate dai Tribunali di Velletri e di Roma, avevano in cura quattro degli ospiti della struttura di Nettuno e gestivano le risorse finanziarie di numerosi altri soggetti fragili, tra cui pensioni di invalidità e assegni di inclusione.

Tuttavia la contabilità era completamente assente e solo una minima parte delle somme veniva effettivamente destinata ai bisogni degli amministrati. Il resto del denaro veniva sottratto con vari stratagemmi tra cui bonifici, false dichiarazioni di prestazioni lavorative e prelievi in contanti, per essere utilizzato dagli indagati stessi o trasferito a parenti e volontari legati a un’associazione di Grottaferrata.

Falsificazione dei rendiconti e coinvolgimento di altri soggetti

Quando sono state chiamate a rendere conto della gestione dei beni degli amministrati le due amministratrici di sostegno, con l’aiuto di familiari e altri complici, hanno avviato una frenetica attività di falsificazione di documenti.

All’interno di un patronato e centro di assistenza pensioni di Genzano, gestito dalle due principali indagate, venivano creati rendiconti fittizi utilizzando scontrini e giustificativi di spesa raccolti senza alcuna corrispondenza con le reali necessità degli amministrati.

Le attività tecniche dei Carabinieri hanno permesso di documentare un vero e proprio sistema fraudolento che ha consentito agli indagati di appropriarsi illecitamente di almeno 500.000 € ai danni di anziani e persone fragili.

Le misure cautelari e gli sviluppi dell’inchiesta

Al termine delle indagini, il G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura, ha emesso otto misure cautelari personali: due custodie cautelari in carcere e sei arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati eseguiti a Castel Gandolfo, Ariccia, Albano e Marina di Tor San Lorenzo.

Gli arrestati sono le due amministratrici di sostegno e altri sei soggetti, tra parenti e conoscenti, tutti gravitanti attorno a un’associazione di volontariato e a un centro pensioni. Nella stessa giornata sono stati notificati avvisi di conclusione indagine ad altri quattro indagati in stato di libertà, sempre per il concorso nei gravi reati contestati.

