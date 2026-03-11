Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque provvedimenti di ammonimento nella provincia di Perugia. I provvedimenti sono stati emessi dal Questore nei confronti di altrettanti giovani accusati di aver vessato un coetaneo, con l’obiettivo di interrompere una spirale di violenza e disagio giovanile.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione è stata avviata dopo che un minore si è rivolto alla Stazione dei Carabinieri di una città della provincia di Perugia lo scorso ottobre. Il ragazzo ha denunciato di essere vittima, dall’inizio dell’anno scolastico, di comportamenti persecutori da parte di un gruppo di coetanei durante il tragitto casa-scuola.

Le vessazioni subite dalla vittima

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Divisione Anticrimine, le vessazioni si sono concretizzate in continue ingiurie e nel lancio di oggetti come fazzoletti e materiale scolastico. Queste condotte hanno provocato nella vittima uno stato di ansia e timore persistente, segnando profondamente la quotidianità del giovane.

L’istruttoria e le testimonianze raccolte

L’accurata istruttoria svolta dagli agenti ha permesso di confermare il quadro accusatorio grazie a numerose testimonianze raccolte. I giovani coinvolti, ascoltati durante il procedimento amministrativo, non hanno fornito elementi utili a smentire le accuse emerse nel corso delle indagini.

I provvedimenti adottati dal Questore

Alla luce della gravità dei fatti e del protrarsi delle condotte vessatorie anche dopo l’avvio del procedimento, il Questore ha deciso di adottare quattro provvedimenti di ammonimento ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 123/2023, convertito con modificazioni dalla L. 159/2023. Queste misure sono rivolte a sanzionare episodi di bullismo non costituenti reato procedibile d’ufficio, commessi da minori sopra i 14 anni.

