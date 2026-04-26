Amputata una gamba alla bimba di 18 mesi travolta dal tosaerba a Treviso, i medici: "È ancora gravissima"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alla bimba di 18 mesi che è rimasta incastrata nel tosaerba guidato dal padre in provincia di Treviso è stata amputata una gamba. La bimba, inoltre, continua a versare in condizioni gravissime. Attualmente si trova ricoverata in ospedale a Padova, nel reparto di terapia intensiva pediatrica. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle ore 18 di sabato 25 aprile, a Ramon, frazione del comune di Loria.

Treviso, amputata una gamba alla bimba travolta dal tosaerba

I medici, come riferisce il quotidiano La Repubblica, hanno provato in ogni modo a salvare l’arto della bimba, ma alla fine hanno dovuto procedere con l’amputazione. Troppo gravi le lesioni riportate dopo che è stata travolta dal tosaerba.

Le condizioni della piccola, secondo quanto scritto dai dottori nell’ultimo bollettino medico, restano “gravissime ma stabili”.

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Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre la madre di 29 anni, il padre 31enne e la figlia di un anno e mezzo si trovavano in giardino. La piccina stava giocando, vicino a lei c’era la mamma. Il papà invece era al volante del piccolo trattore che trasportava il tosaerba.

A un certo punto, per cause ancora da chiarire con esattezza, la bambina è stata involontariamente travolta e una gamba è rimasta incastrata nel macchinario.

Immediatamente i genitori hanno trasportato la figlia in auto all’ospedale di Castelfranco Veneto. I medici hanno poi deciso il trasferimento a Padova.

Le indagini

Dopo il drammatico incidente, la procura di Treviso ha dato il via a un’inchiesta per lesioni, a carico d’ignoti, e ha disposto l’immediato sequestro del trattore Cub Cadet che trasportava il tosaerba.

I carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno nel frattempo avviato le indagini per risalire all’esatta dinamica dei fatti.

Il sindaco di Loria: “I genitori stanno attraversando momenti drammatici”

“Siamo tutti in attesa di avere delle notizie dai medici per la salute di questa nostra bambina, di questo nostro angelo che stiamo aspettando a casa”, ha dichiarato il sindaco di Loria, Alberto Battistella, prima che trapelasse la notizia dell’amputazione dell’arto.

“Siamo stretti vicini alla loro famiglia, ai loro genitori che stanno attraversando sicuramente dei momenti drammatici”, ha concluso il primo cittadino.