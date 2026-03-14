Amsterdam, esplosa una bomba contro una scuola ebraica, un "attacco mirato" secondo la sindaca

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Un ordigno rudimentale è esploso contro una scuola ebraica di Amsterdam nel quartiere di Buitenveldert, alla periferia sud della città. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. Alcune telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso una persona avvicinarsi alla scuola e piazzare la bomba. La sindaca di Amsterdam ha parlato di un “attacco mirato” alla comunità ebraica.

Bomba contro scuola ebraica ad Amsterdam

Nella mattinata di sabato 14 marzo una bomba rudimentale è esplosa ad Amsterdam, nel quartiere di Buitenveldert, nella periferia sud della città, contro una scuola ebraica.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali non ci sarebbe stata nessuna vittima e nessun ferito. La bomba non avrebbe causato danni strutturali alla scuola.

ANSA

La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto e le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso una persona che piazzava l’ordigno.

La sindaca: “È un attacco deliberato”

Le circostanze riprese dalle telecamere di sorveglianza avrebbero spinto le autorità locali a supportare la tesi che la bomba sia un atto intimidatorio nei confronti della comunità ebraica locale.

Femke Halsema, sindaca di Amsterdam, ha descritto l’attacco come “mirato contro la comunità ebraica” e “un vile atto di aggressione”.

La sindaca ha poi dichiarato, in un comunicato ufficiale:

Una scuola deve essere un luogo in cui i bambini possano seguire le lezioni in sicurezza. Amsterdam deve essere un luogo in cui gli ebrei possano vivere in sicurezza.

Le misure di sicurezza nei Paesi Bassi

L’attacco alla scuola ebraica di Amsterdam ha imposto un aumento delle misure di sicurezza per gli obiettivi sensibili legati alla comunità ebraica in tutti i Paesi Bassi.

Il livello di allerta delle autorità nederlandesi è già piuttosto alto, a causa delle possibili minacce derivate dagli attacchi israeliani in Iran e in Libano nel contesto della guerra contro Teheran iniziata lo scorso 28 febbraio proprio da Israele e dagli Usa.

È sorvegliata speciale la sinagoga di Rotterdam. Anche il Belgio ha aumentato la sicurezza della sinagoga di Liegi.

Secondo la sindaca di Amsterdam sarebbero state proprio queste misure straordinarie a consentire un intervento così rapido della polizia e dei vigili del fuoco sul luogo dell’esplosione.