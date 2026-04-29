Ana Carla Maza, intervista alla cantautrice e violoncellista: “La mia casa è dove si trova il mio cuore”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ana Carla Maza parla della musica come si parla di una casa, di un amore, di una ferita che con il tempo ha imparato a diventare luce. Nelle sue parole convivono Cuba e il Cile, l’esilio e la memoria, il mare e il silenzio, la disciplina della musica classica e il ritmo libero della tradizione afro-cubana. Ogni elemento della sua storia sembra intrecciarsi in modo naturale dentro il suono del suo violoncello, uno strumento che nelle sue mani smette di essere soltanto uno strumento e diventa voce, corpo, respiro. Nata all’Avana, nel quartiere di Guanabacoa, in una famiglia di musicisti, Ana Carla Maza è cresciuta circondata dalla musica. Il padre, il pianista e compositore cileno Carlos Maza, e la madre, la cantante e chitarrista cubana Mirza Sierra, le hanno trasmesso una formazione ricca di influenze, dai ritmi latinoamericani alla musica classica, dal jazz alla tradizione popolare cubana. Dopo gli anni trascorsi tra Cuba e la Spagna, il trasferimento a Parigi ha ampliato ancora di più il suo orizzonte musicale, permettendole di incontrare artisti provenienti da mondi diversi e di costruire un linguaggio personale, libero da confini e definizioni. Negli ultimi anni Ana Carla Maza si è affermata come una delle voci più originali della scena internazionale. Ha suonato in oltre venticinque Paesi, tenuto più di quattrocento concerti e calcato i palchi di festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, condividendo il palco con artisti come Chucho Valdés. Eppure, dietro il successo internazionale, resta una donna profondamente legata alle proprie radici, alla famiglia, alla memoria e all’idea di una musica capace di raccontare storie. È proprio da questo bisogno di raccontare che nasce Alamar, il nuovo album di inediti che presenterà dal vivo per la prima volta durante il tour italiano del 2026. Anticipato dai brani Corazoncito mio e Habanera, il disco prende il nome dal quartiere dell’Avana in cui è nata ed è forse il lavoro più intimo e personale della sua carriera. Attraverso la voce e il violoncello, Ana Carla Maza attraversa il ricordo dell’esilio cileno della sua famiglia, il legame con la nonna, l’amore per Cuba e la necessità di trasformare il dolore in bellezza, come racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie.

Da dove nasce Alamar?

“Sono una violoncellista, cantante e compositrice cubana. La mia musica nasce dalla formazione classica e dai ritmi afro-cubani. È un linguaggio che unisce radici e libertà. Alamar è il quartiere dell’Avana in cui sono nata ed è legato alla storia dell’esilio della mia famiglia. Sono nata in un edificio che ha accolto più di cento bambini cileni. È una storia molto intensa, profondamente umana, e ho voluto trasformarla in musica, in qualcosa di vivo”.

Ovvero?

“Dopo il colpo di Stato in Cile del 1973, guidato da Pinochet, molti bambini cileni arrivarono a Cuba in esilio. Furono accolti in un edificio chiamato ‘edificio dei cileni’, dove vivevano più di cento bambini. Tra loro c’erano mio padre, i suoi fratelli e mia nonna. È una storia di esilio, ma anche di accoglienza e solidarietà. Anni dopo sono nata proprio in quello stesso edificio. È come se la mia storia fosse già scritta in quel luogo. Con questo disco ho voluto raccontare quella memoria. Mio padre, cileno, si è innamorato di mia madre, cubana, e io sono nata a Cuba. Per me era importante trasformare il racconto dell’esilio e della memoria in qualcosa di luminoso, in musica”.

Quando è nato il desiderio di approfondire la storia di suo padre?

“La musica è sempre stata molto importante. Sentivo questa comunità cilena, questa tristezza, questa memoria del Cile, ma allo stesso tempo c’erano la gioia e l’energia del vivere a Cuba. Con il tempo ho scoperto questa storia che portavo dentro. Sono cresciuta in una famiglia di musicisti: mio padre era pianista e compositore, mia madre chitarrista, mia sorella violinista. Tutto questo ha avuto un impatto molto forte su di me. La musica era sempre presente, faceva parte della quotidianità. Suonavamo insieme, cantavamo, condividevamo momenti semplici e intensi. Significava vivere la musica in modo naturale, non come qualcosa di distante, ma come un’esperienza collettiva e profondamente umana. Trovare la mia voce è stato un percorso personale. Avere la mia famiglia accanto mi ha dato forza, fiducia e libertà. La musica era parte della vita, qualcosa che si viveva insieme”.

Crescendo, che cosa l’ha colpita di più della storia che la sua famiglia portava con sé?

“Crescendo ho compreso ancora meglio la storia della mia famiglia. Mio padre e mio nonno hanno vissuto momenti difficili. Mio nonno è stato molto coinvolto nell’esilio. È una storia intensa, che porta con sé dolore ma anche una grande dignità. Oggi sento di aver ricevuto qualcosa di molto importante: la libertà. Prima di tutto sono una compositrice e produttrice indipendente. Per me la libertà è fondamentale per proteggere la mia missione artistica. La libertà di essere me stessa, di creare, sperimentare, esprimermi come donna, autrice e produttrice. Da mio padre ho ereditato la passione per la musica, ma anche la disciplina e il rispetto profondo per questo lavoro. La musica non è soltanto ispirazione: è anche rigore, impegno e responsabilità. Non penso ai generi musicali. La musica è un linguaggio universale. Nella mia musica convivono salsa, bachata e musica classica. Sono cresciuta a Cuba, dove la musica è ovunque, poi ho studiato violoncello classico a Parigi. Oggi unisco questi due mondi: la profondità della classica e il ritmo cubano, insieme alla storia dell’esilio e all’allegria del popolo cubano e della cultura latina. Il violoncello e la voce sono strumenti molto umani e, nella mia musica, diventano liberi, entrano nel ritmo. Parigi mi ha dato la disciplina e Cuba il ritmo. Il mio è un violoncello che danza, canta ed è libero”.

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Perché ha scelto proprio il violoncello?

“Il violoncello è arrivato nella mia vita molto presto e, fin da subito, ho sentito una connessione profonda. È uno strumento molto vicino alla voce umana, ha una dimensione emotiva e fisica molto forte. Quando lo suono sento di poter esprimere tutto, anche senza parole. È diventato il mio modo di comunicare. Non è stata una scelta razionale, ma qualcosa di naturale, una necessità. La musica, per me, è una necessità. Il violoncello è la mia voce, il mio migliore amico. Ho trascorso più tempo con il violoncello che con qualunque altra persona”.

Metaforicamente, è come il suo sposo?

“Sì, ma meglio, perché è davvero un amico, un compagno di vita, sempre fedele. Mi accompagna nella tristezza e nella gioia. Abbiamo viaggiato moltissimo: siamo stati in venticinque Paesi e abbiamo tenuto quattrocento concerti. È una relazione molto bella”.

Che cosa le ha permesso di capire di sé, come persona, il violoncello?

“Sono una persona molto curiosa, sensibile e allegra. Mi piace leggere, riflettere, concedermi momenti di silenzio. Il silenzio è molto importante. Sul palco, invece, sono un’esplosione di danza, canto ed emozione. Ma la composizione e la creatività sono dimensioni molto silenziose e solitarie. Amo la natura, il mare, la pioggia. Nella tranquillità trovo equilibrio e ispirazione. Mi interessa molto anche la dimensione filosofica della vita: capire, osservare, sentire in profondità. La famiglia è molto importante per me, è una base, un punto di riferimento. E poi sono una persona molto determinata. La perseveranza è fondamentale nel mio percorso. Cerco sempre di mantenere la mia visione, nell’arte e nella vita”.

Lei la chiama determinazione. Io la definirei anche ambizione. Quanta ambizione ha avuto?

“Più che di ambizione parlerei di determinazione. Non mi considero una persona ambiziosa nel senso classico del termine. Non cerco il successo come obiettivo in sé. A guidarmi è altro: un senso di direzione, quasi una missione artistica. Sento il bisogno di creare, di esprimere qualcosa di autentico. Per questo servono molta disciplina, costanza e ricerca. Più che ambizione, è un proposito di vita. Ho deciso di diventare produttrice e imprenditrice per avere il controllo della mia musica. Per me era fondamentale restare libera. Non volevo dipendere dalle grandi etichette o da un sistema che impone tempi e velocità. Sentivo il bisogno di costruire il mio percorso con i miei ritmi, seguendo la mia visione, senza compromessi. Ho rifiutato per tre volte le proposte di grandi etichette. È una strada più impegnativa, ma anche più autentica. Non è ambizione: è perseveranza in un progetto di vita. Vorrei fare musica per altri cento anni”.

Essere produttrice significa essere libera, ma perché? Hanno provato a cambiarla? A modificare la sua musica?

“Per me essere produttrice significa essere libera di decidere il suono, la direzione e l’identità della mia musica. Nel mio percorso ci sono stati momenti in cui mi sono state proposte visioni diverse, più commerciali, più semplici, più immediate. Sentivo però che non era la mia strada, perché considero la musica un impegno per tutta la vita. Non volevo cambiare la mia musica per adattarmi. Ho scelto di restare fedele a me stessa, alla mia cultura cubana e alla mia sonorità. Essere produttrice, soprattutto come donna, significa affrontare anche diverse difficoltà. Per me è importante mantenere la mia visione, la forza, la disciplina e la serenità. Questa libertà artistica non è un lusso, ma una necessità. È il modo per difendere i miei valori e i miei principi e poter fare musica per tutta la vita. Per me il successo non si misura in milioni di streaming. Il successo è avere una lunga vita nella musica, essere sincera ed essere proprietaria della mia musica”.

Pensa che il suo aspetto fisico possa aver condizionato la sua carriera?

“Penso che, per una donna, l’aspetto fisico abbia un ruolo nel modo in cui viene percepita. All’inizio del mio percorso ho sentito molto forte il bisogno di dimostrare il mio valore come musicista, creatrice e persona, non il mio aspetto. Per più di quindici anni di studio sono rimasta concentrata sulle mie capacità. Volevo essere riconosciuta per quello che faccio, per il mio lavoro e per la mia visione. Per questo ero molto attenta anche al modo di vestirmi, perché non volevo che il fisico venisse prima della mia identità artistica. Nell’industria musicale, spesso, le donne vengono viste come cantanti o ballerine, ma non come creatrici, produttrici o direttrici. Per i primi quindici o vent’anni della mia carriera ho fatto attenzione a non mettere in primo piano il fisico, ma le mie capacità intellettuali e musicali. Poi, con il tempo, quando ho pubblicato i miei dischi come artista indipendente, mi sono sentita più libera e ho trovato un equilibrio più naturale. Sono una persona molto femminile e la mia energia femminile è importante per la creatività. Vorrei rompere gli schemi della musica ed essere sincera nei sentimenti e nelle emozioni. Oggi il sessantacinque per cento delle persone che mi seguono sono donne. Credo che accada perché porto avanti un’energia femminile naturale e serena, nella quale molte donne si riconoscono. Prima vengono la persona, l’intelligenza e la musica. Poi tutto il resto”.

La musica le ha dato tanto. Che cosa le ha tolto? A che cosa ha dovuto rinunciare?

“La musica mi ha dato moltissimo. Mi ha insegnato la perseveranza, a superarmi, a crescere ogni giorno come artista e come persona. È un percorso che richiede disciplina. Mi ha dato ascolto e sensibilità in un mondo difficile, segnato dalle guerre e dal denaro. La musica è una sensibilità meravigliosa. Allo stesso tempo mi ha dato una responsabilità: quella di raccontare storie. Essere artista comporta una responsabilità verso la società e verso le persone che vengono ad ascoltare. Per me la musica non è soltanto espressione, è un modo di vivere e di interpretare la realtà. Le mie canzoni parlano di emozioni semplici ma fondamentali: l’amore, l’allegria, la gioia. Credo che ogni giorno si possa scegliere di essere felici. È una scelta, una riflessione, un atteggiamento verso la vita. Anche nelle mie canzoni cerco sempre di trasmettere un messaggio. Per esempio, non importa quante difficoltà si siano attraversate in amore: bisogna continuare a crederci. In ogni canzone c’è una riflessione, una filosofia, una responsabilità. La musica è la migliore amica che ci accompagna. La mia missione, come artista, è contribuire a un mondo migliore, in cui si possa vivere in armonia, serenità e gioia”.

Qual è il più grande sacrificio che la musica le ha chiesto?

“Quando si comincia con la musica si capisce che è una carriera che dura tutta la vita. È come prepararsi per le Olimpiadi. La musica richiede molto, soprattutto all’inizio. Da bambina studiavo anche otto ore al giorno. Durante l’adolescenza ero sempre molto concentrata, immersa nello studio. È stato un percorso intenso. Non l’ho mai vissuto come un sacrificio. Era una passione, una vocazione. Sentivo una connessione molto speciale. La parte più difficile non è stata la musica. È stato lasciare Cuba, andare a vivere da sola a Parigi e poi trasferirmi in Spagna. Quello è stato il momento più difficile”.

Oggi che cosa significa per lei la parola “casa”?

“È una domanda molto interessante. Viaggio moltissimo, quindi la mia idea di casa è cambiata nel tempo. Casa è il luogo in cui mi sento in pace. Dico sempre che casa è dove si trova il mio cuore. Non è un luogo preciso, ma una sensazione. Se dovessi scegliere, mi piacerebbe vivere vicino al mare, immersa nella natura e accanto alla mia famiglia. È lì che trovo equilibrio, energia e ispirazione. Con il tempo ho imparato anche a non avere paura della solitudine del viaggio. Ho imparato a viverla come una benedizione. Se sono in Italia, casa è l’Italia. Se sono a Milano, è Milano; se sono a Parigi, è Parigi; se sono in Giappone, è il Giappone. L’importante è sentirmi in pace”.

Tornerà in Italia tra giugno e luglio per esibirsi dal vivo.

“Sì, avremo concerti a giugno e luglio. L’Italia è un Paese bellissimo. Il pubblico italiano ha molta passione, molta energia. È un pubblico che ama la musica e possiede una cultura autentica. Per me è sempre meraviglioso stare in Italia. Alamar è un disco che racconta la storia della mia famiglia e di mia nonna. Credo che la nonna sia una figura molto importante nella nostra cultura: rappresenta il calore del cibo, della tranquillità, dell’accoglienza. Questo disco è anche un omaggio a lei. Ho studiato molto il canto italiano e la tradizione musicale italiana. Mi piace trasformare il repertorio classico con sonorità latine, bachata, son e merengue. È una musica che amo profondamente”.

Qual è il primo ricordo che le viene in mente pensando a sua nonna?

“Ho tanti ricordi di mia nonna, ma ce n’è uno che porto particolarmente dentro di me. Nel disco c’è una canzone, Habanera, che racconta il momento in cui si lascia un Paese per trasferirsi in un altro. Ricordo il giorno in cui sono partita da Cuba. Stavo preparando la valigia e sentivo che sarebbe stata l’ultima volta che avrei visto mia nonna. La guardavo dalle scale e percepivo che sarebbe stato davvero l’ultimo saluto. È stato un momento molto intenso e molto silenzioso. Ho però anche ricordi pieni di luce: cantavamo insieme, cucinavamo insieme. Erano momenti semplici ma profondi. Ricordo che dava sempre da mangiare agli uccelli. Mi parlava spesso di spiritualità, con dolcezza. Mi ha trasmesso una sensibilità molto profonda. Tutto questo vive ancora oggi nella mia musica”.

Se oggi tornasse a Cuba, qual è la prima cosa che cercherebbe?

“Andrei nella mia casa in campagna, vicino alla natura, agli alberi e al mare. Vorrei respirare e ritrovarmi con la mia famiglia, senza fretta e senza rumore. Vorrei prendere un caffè insieme a loro, parlare, ridere, stare insieme. E naturalmente fare musica: suonare la chitarra, il pianoforte, il violoncello. Per me la felicità è questa: semplicità, natura, famiglia e musica. Non cerco il successo: cerco una missione”.