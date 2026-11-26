Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 36enne è stato arrestato per detenzione di sostanze dopanti-anabolizzanti e ricettazione. L’uomo, originario di Penne, comune in provincia di Pescara, è stato trovato con anabolizzanti e carte di credito durante un controllo stradale a Pianella.

Il controllo a Pianella e la scoperta degli anabolizzanti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Pianella hanno fermato l’auto condotta dall’uomo mentre erano impegnati in un controllo alla circolazione. Un pacco notato sul sedile posteriore li ha spinti a proseguire le verifiche. Al suo interno hanno trovato flaconi e compresse di sostanze anabolizzanti, alcuni contenenti nandrolone decanoato, principio attivo appartenente alla categoria degli steroidi anabolizzanti. Insieme ai preparati c’erano anche siringhe e flebo.

Carte di credito e sequestro

Nel corso dell’intervento sono state inoltre rinvenute dodici carte di credito, sulla cui provenienza il 36enne non ha saputo fornire spiegazioni. Sono in corso accertamenti per individuare i legittimi proprietari. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Arresti domiciliari

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze dopanti-anabolizzanti e ricettazione e sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.