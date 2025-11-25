Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 20 giorni a una sala giochi situata nella parte nord della provincia di Anagni, a seguito di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno messo a rischio la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato adottato dal Questore Stanislao Caruso, come conseguenza di una segnalazione dei Carabinieri.

Il provvedimento del Questore

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Stanislao Caruso ha emanato un’ordinanza che prevede la sospensione della licenza per 20 giorni nei confronti di una sala giochi ubicata nella zona nord della provincia di Anagni. La decisione è stata presa dopo un’approfondita istruttoria condotta dal personale della Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura.

Le segnalazioni e i controlli

L’intervento delle autorità è stato avviato in seguito a una segnalazione proveniente dai militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anagni. Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare episodi riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dell’esercizio pubblico, circostanza che ha generato situazioni di pericolo per la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Precedenti e motivazioni della sospensione

Non è la prima volta che la sala giochi in questione viene sottoposta a provvedimenti restrittivi: già in passato, infatti, la licenza era stata sospesa dal Questore per motivi analoghi. La reiterazione degli episodi di spaccio ha reso necessario un nuovo intervento, volto a tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini.

IPA