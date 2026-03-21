Anarchici morti a Roma, le indagini per scoprire il vero obiettivo dell'ordigno e i possibili complici

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Giovedì 19 marzo 2026, Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone sono morti a causa dell’esplosione di un casale nel Parco degli Acquedotti di Roma. I due anarchici stavano preparando un ordigno. A seguito dell’incidente, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo si è riunito al Viminale: si indaga per ricostruire l’obiettivo dell’attentato, le modalità e i possibili complici di Mercogliano e Ardizzone, in passato forse legati ad Alfredo Cospito.

L’obiettivo dei due anarchici

Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo ha analizzato la natura dell’ordigno che stavano preparando Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone.

Si tratta di un congegno a base di fertilizzante, dunque poco stabile per il traposto: l’ipotesi è che l’obiettivo fosse un luogo vicino a quello in cui i due anarchici hanno perso la vita.

ANSA

Tra le mire più plausibili, nella zona del parco degli Acquedotti, uno snodo ferroviario, il polo Tuscolano della Polizia e una caserma dei carabinieri.

Incerto il bersaglio ideologico dell’attacco. Tra le piste al vaglio degli inquirenti il rilancio della campagna per Alfredo Cospito, un’azione contro i Cpr o puramente antigovernativa.

Si cercano i complici dei morti di Roma

Tra i nodi cruciali che le indagini stanno cercando di sciogliere c’è il capire se Mercogliano e Ardizzone agissero da soli o fossero parte di una rete più ampia.

Tra i materiali che formavano l’ordigno artigianale anche sostanze difficilmente reperibili in commercio, e giunte forse da un mercato specifico.

A lasciare ipotizzare la presenza di almeno un terzo complice è anche il tempo trascorso tra l’arrivo dei soccorsi e l’esplosione.

Lo scoppio sarebbe avvenuto attorno alle ore 21:30, mentre l’allarme è stato lanciato soltanto la mattina seguente, da un runner che passava lì vicino.

E ci si chiede se al parco degli Acquedotti non vi fosse anche un “palo” fuggito senza avvisare nessuno.

Il legame con Alfredo Cospito

Il possibile collegamento con Alfredo Cospito deriva dai trascorsi di Alessandro Mercogliano, che è sospettato di esserne stato complice.

Secondo gli investigatori della Digos, l’anarchico morto a Roma avrebbe rubato lo scooter utilizzato dal commando che aggredì Roberto Adinolfi.

Mentre fu Sara Ardizzone a leggere il proclama pro-Cospito durante l’ultimo processo a carico del militante anarco-insurrezionalista e terrorista, condannato al 41 Bis.