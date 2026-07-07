Anastasia Berezovska trovata morta a Kiev, sospettata dell'attentato a Monaco uccisa da uno 007 ucraino

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È stata trovata morta Anastasia Berezovska, sospettata dell’attentato dinamitardo del 29 giugno a Monaco contro l’oligarca Vadim Ermolaev. La donna è stata rinvenuta senza vita vicino Kiev, uccisa con colpi d’arma da fuoco. In arresto un agente dei servizi segreti ucraini, che ha confessato, e un ex poliziotto: nella sua casa era presente una stanza simile a una camera di tortura.

Kiev, trovata morta Anastasia Berezovska

Nuovo colpo di scena nell’inchiesta sull’attentato dinamitardo che il 29 giugno ha colpito il Principato di Monaco. Anastasia Berezovska, la donna sospettata di aver organizzato l’attacco contro l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev, è stata trovata morta nei pressi di Kiev.

Il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, citando fonti tra le forze dell’ordine, ha rivelato che il corpo è stato rinvenuto intorno alle 23 di lunedì 6 luglio, con colpi d’arma da fuoco alla testa. La notizia è stata poi confermata dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu).

ANSA

Due persone arrestate

Per l’omicidio sono state arrestate due persone: un ufficiale in servizio presso la Direzione principale dell’intelligence militare ucraina (Gur) e un ex agente delle forze dell’ordine, entrambi accusati di aver agito nell’ambito di un’organizzazione criminale.

Uno dei due, l’agente dei servizi segreti, ha confessato l’omicidio, sostenendo di aver agito insieme a un complice di propria iniziativa, senza informare i superiori dei contatti avuti con la vittima.

Secondo l’Sbu, Berezovska era rientrata in Ucraina il 1 luglio, due giorni dopo l’attentato, mettendosi in contatto con la famiglia e con i due uomini oggi indagati come possibili complici. Solo pochi giorni prima della sua morte, l’Interpol aveva diramato un mandato di arresto internazionale nei confronti della donna.

L’attentato di Monaco

L’attentato che ha innescato la caccia alla donna risale al 29 giugno scorso. Secondo la Procura di Monaco, Berezovska avrebbe perlustrato per tre giorni il quartiere prima di lasciare uno zaino con un ordigno artigianale nell’atrio del palazzo residenziale dove viveva dal 2022 Ermolaev, imprenditore tra i cento uomini più ricchi d’Ucraina, oggi cittadino cipriota e colpito da sanzioni di Kiev per presunte attività economiche in Crimea.

La bomba, fatta esplodere a distanza con un telecomando, è detonata proprio mentre l’oligarca rientrava a casa con la compagna e il figlio adolescente. Tutti e tre sono rimasti feriti: Ermolaev è stato in coma farmacologico per giorni, alla compagna sono state amputate entrambe le gambe, mentre il ragazzo ha riportato lesioni lievi.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza avevano mostrato una figura con cappellino e gilet scuri dirigersi verso il confine francese. Si è poi scoperto trattarsi della stessa Berezovska, travestita da uomo.

Da lì sarebbe iniziata una fuga a tappe attraverso l’Europa. L’auto noleggiata sotto falso nome per attraversare l’Italia fino alla Germania, e l’appartamento di Francoforte dove la donna viveva sono stati perquisiti dalla polizia tedesca.

Resta ancora da chiarire come sia riuscita a rientrare in Ucraina. Gli inquirenti hanno inoltre scoperto che i due arrestati avevano effettuato ripetuti trasferimenti verso i conti bancari e in criptovaluta della donna, un elemento che rafforza l’ipotesi di un loro coinvolgimento nell’attacco di Monaco. Indizi in questa direzione sono emersi anche durante una perquisizione nell’abitazione dell’ex agente di polizia, dove è stata scoperta una stanza nel seminterrato simile a una camera di tortura.