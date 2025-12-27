Anche Gianluca Costantino potrebbe denunciare Alfonso Signorini, le rivelazioni dell'avvocato dell'ex gieffino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gianluca Costantino, ex volto del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne, sta valutando se sporgere o meno denuncia contro Alfonso Signorini. A renderlo noto è stato il legale del 37enne, Leonardo D’Erasmo. L’avvocato ha parlato di “situazione delicata” e di possibile configurazione del “reato di estorsione”, facendo riferimento ad alcuni presunti episodi accaduti nel 2022, anno in cui Costantino partecipò al reality show in onda su Canale 5.

Alfonso Signorini potrebbe essere denunciato da Gianluca Costantino

Fabrizio Corona, nel podcast Falsissimo, aveva accusato Signorini di aver provato a ottenere favori sessuali da alcuni personaggi desiderosi di entrare al Grande Fratello Vip in cambio di corsie preferenziali ai provini.

L’ex re dei paparazzi aveva assicurato di essere in possesso di “più di 100 segnalazioni di ragazzi che hanno subito approcci molesti”. Durante il suo interrogatorio, aveva fatto i nomi di due persone pronte a denunciare Signorini: Antonio Medugno (l’influencer ha poi concretamente formalizzato la denuncia) e Gianluca Costantino.

Quest’ultimo, nelle prossime ore, insieme al suo avvocato Leonardo D’Erasmo, deciderà se avviare azioni legali nei confronti del conduttore e giornalista milanese.

“È una situazione delicata e stiamo valutando se sporgere denuncia – ha spiegato il legale D’Erasmo –. Potrebbe configurarsi il reato di estorsione, per episodi che sono avvenuti a febbraio 2022 e quindi non sono ancora prescritti”.

“Il mio assistito ha conservato chat e materiale, che forniremo eventualmente all’autorità giudiziaria. È provato da questa situazione, e non vuole essere fagocitato da questo polverone mediatico”, ha concluso l’avvocato.

Signorini ha depositato contro Corona un’integrazione di denuncia

Nel frattempo Signorini si sta muovendo con i suoi legali. Infatti, tramite uno dei suoi avvocati, nella tarda serata della vigilia di Natale ha depositato una integrazione di denuncia nei confronti di Corona.

Tale integrazione va ad implementare il fascicolo aperto con l’accusa di revenge porn contestata all’ex re dei paparazzi per gli scatti mostrati nel format Falsissimo durante la puntata resa disponibile su YouTube lo scorso 22 dicembre, successivi a quelli sequestrati dalla Procura nella stessa giornata.

Il comunicato di Endemol, avviate verifiche interne

Sulla bufera che ha travolto Signorini è intervenuta anche Endemol Shine Italy, ossia la casa di produzione del Grande Fratello. Nel pomeriggio di Santo Stefano, la società ha diffuso un comunicato in cui ha riferito di aver avviato verifiche interne per fare luce sulla modalità con cui sono stati effettuati i provini inerenti alle ultime edizioni del reality.

“In relazione a tali presunti fatti – scrive Endemol -, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format. L’azienda ha avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni”.