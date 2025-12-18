Anche Noam Chomsky e Bill Gates negli Epstein Files, dem pubblicano nuove foto e un sms sul caso

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Noam Chomsky e Bill Gates tra i nomi degli Epstein Files. Il filosofo statunitense di fama mondiale e il multimiliardario fondatore di Microsoft sono apparsi in due delle fotografie provenienti dalla proprietà del noto finanziere, morto suicida in carcere nel 2019 prima di essere processato per traffico sessuale di minorenni. Gli scatti rientrano tra le immagini e alcuni sms svelati dai componenti dem della commissione di vigilanza alla Camera Usa, alla vigilia della divulgazione dei documenti sul caso che potrebbe travolgere Donald Trump.

La divulgazione degli Epstein Files

La diffusione degli Epstein Files è attesa per la giornata di venerdì 19 dicembre, alla scadenza dei 30 giorni di una legge approvata a larghissima maggioranza dal Congresso, proprio per rendere pubblica buona parte delle informazioni raccolte dagli archivi di Jeffrey Epstein.

Il provvedimento è stato firmato da Donald Trump su pressione della base Maga del suo elettorato, che da tempo chiede di fare chiarezza su un eventuale coinvolgimento del presidente Usa sul caso dell’ex finanziere e dei traffici sessuali di minorenni gestiti insieme alla complice Ghislaine Maxwell.

Le foto di Noam Chomsky e Bill Gates

A distanza di una settimana dalle 19 foto che immortalano anche Trump, Bill Clinton e Bill Gates, i deputati dem della Camera hanno diffuso altri cinque scatti provenienti dagli Epstein Files, tra cui un’altra immagine del fondatore di Microsoft, questa volta in posa insieme a una donna con il volto oscurato.

Tra le fotografie appare anche il linguista e filosofo Noam Chomsky a bordo di un aereo in compagnia di Epstein.

Gli scatti e l’sms

Nelle foto pubblicate senza contesto compare anche un passaporto ucraino di un soggetto di sesso femminile e il piede di una donna, con su scritta una citazione di Lolita, il famoso romanzo di Vladimir Nabokov che narra l’ossessione sessuale di un intellettuale per una ragazza di 12 anni.

I membri dem del Congresso hanno diffuso inoltre uno screenshot di un sms compromettente, in cui due persone discutevano dell’ingaggio di alcune ragazze:

“Non lo so, prova a mandare qualcun altro. Ho un’amica scout, oggi mi ha mandato alcune ragazze. Ma chiede 1.000 dollari a ragazza. Ti mando le ragazze ora. Forse qualcuna andrà bene per J?”, si legge nella conversazione in cui l’interlocutore forniva i dettagli della donna.

I democratici hanno precisato che sulle immagini, tra le oltre 95mila provenienti dagli archivi Epstein e all’esame della commissione, non è stato fornito nessun contesto e che sono state rese pubbliche così come ricevute, fatta eccezione per le parti oscurate.

Il Dipartimento di Giustizia americano dovrà diffondere il resto dei documenti, ma potrà limitare o posticipare la divulgazione di parti dei Files che potrebbero portare all’identificazioni di vittime, rivelare informazioni su minori, mettere a rischio la sicurezza nazionale o compromettere alcune indagini in corso.