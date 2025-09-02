Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di oltre settantacinque anni è stata soccorsa dalla Polizia di Stato dopo essere rimasta bloccata nella propria abitazione in condizioni di grave difficoltà. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di lunedì 1° settembre in zona Scrima, ad Ancona, a seguito di una segnalazione che ha portato le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario a entrare nell’appartamento e a prestare le prime cure all’anziana, successivamente trasportata in ospedale per accertamenti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 1° settembre, quando la Sala Operativa della Questura di Ancona ha ricevuto una richiesta di intervento per una situazione di emergenza che coinvolgeva una donna anziana residente in zona Scrima. La segnalazione è partita da un vicino di casa, preoccupato per l’assenza di notizie dalla signora, che viveva da sola e non possedeva un telefono cellulare.

L’allarme del vicino e l’arrivo delle forze dell’ordine

La mattina di lunedì 1° settembre, poco prima delle 9.30, la Sala Operativa della Questura di Ancona ha disposto l’invio di un equipaggio della Squadra Volanti in zona Scrima. Gli agenti, giunti sul posto, hanno subito preso contatto con il richiedente, il quale ha spiegato di non vedere la donna da alcuni giorni. La signora, che abitava da sola, non era raggiungibile telefonicamente, poiché non disponeva di un cellulare.

I tentativi di contatto e la richiesta di supporto

Dopo aver provato a bussare ripetutamente alla porta dell’appartamento senza ottenere risposta, i poliziotti hanno deciso di richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. La situazione appariva sempre più preoccupante, vista la totale mancanza di segnali dalla donna e l’impossibilità di comunicare con lei.

L’accesso all’abitazione e la scoperta delle condizioni della donna

Una volta arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione attraverso una finestra lasciata socchiusa. All’interno, la donna è stata trovata a letto, in evidente stato di debilitazione. Ha riferito agli operatori di non riuscire ad alzarsi, a causa di difficoltà di deambulazione che l’avevano costretta a letto per diversi giorni.

Le condizioni dell’appartamento e la situazione di disagio

L’appartamento della donna si presentava in condizioni di scarsa cura e igiene, una situazione aggravata dall’impossibilità della signora di muoversi autonomamente. Inoltre, le utenze di luce e gas risultavano disattivate, rendendo l’ambiente ancora più inospitale e rischioso per la salute dell’anziana.

Il soccorso sanitario e il trasporto in ospedale

Dopo un primo controllo sanitario effettuato sul posto, è stato disposto il trasporto della donna in ospedale per ulteriori accertamenti. Il personale medico ha valutato le condizioni della signora, riscontrando un quadro di grave debilitazione dovuto alla prolungata immobilità e alla mancanza di assistenza.

L’attivazione degli enti di assistenza

Considerata la situazione di grave difficoltà in cui versava la donna, le forze dell’ordine hanno immediatamente allertato gli enti di competenza, tra cui i servizi sociali, per garantire un supporto adeguato e continuo all’anziana. L’obiettivo è quello di assicurare che la signora possa ricevere l’aiuto necessario per superare il momento di crisi e non ritrovarsi più in condizioni di abbandono. La vicenda di Ancona mette in luce la necessità di rafforzare le reti di assistenza e prevenzione per gli anziani che vivono soli.

