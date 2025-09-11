Ancona, arrestato 25enne durante un controllo: sequestrati hashish ed eroina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato effettuato nella giornata di ieri ad Ancona. Un uomo di origini tunisine, poco più che venticinquenne e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo di routine. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Questura, che hanno sequestrato hashish ed eroina. Il provvedimento è stato convalidato questa mattina e il giovane è stato trasferito in carcere.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto da una Volante della Questura di Ancona. Gli agenti hanno notato un soggetto che, mentre parlava con un’altra persona, ha assunto un comportamento sospetto alla loro vista.

Il controllo e l’identificazione

Gli operatori hanno chiesto all’uomo di mostrare un documento di riconoscimento e il titolo che attestasse la regolarità della sua presenza in Italia. Il giovane ha dichiarato di non avere con sé alcun documento. Per questo motivo, è stato accompagnato negli uffici della Questura per essere identificato in modo completo.

Il rinvenimento della droga

Durante le procedure di identificazione, gli agenti hanno percepito un forte odore riconducibile all’hashish. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato sottoposto a perquisizione personale. L’ispezione ha portato al rinvenimento di 3 dosi di hashish per un peso complessivo di 2 grammi, oltre a 130 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

Il sequestro dell’eroina

Un controllo più approfondito ha permesso agli agenti di scoprire altri 11 involucri termosaldati contenenti eroina, per un peso totale di circa 9,5 grammi. Il materiale rinvenuto è stato immediatamente sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

L’arresto e le conseguenze

Alla luce delle evidenze raccolte, il giovane tunisino è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura locale, in attesa del giudizio di convalida.

La convalida e la custodia cautelare

Il giudizio di convalida si è tenuto nella mattinata odierna. Al termine dell’udienza, il provvedimento precautelare è stato confermato e l’arrestato è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nella lotta al traffico di stupefacenti sul territorio di Ancona.

