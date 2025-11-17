Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quarantuno persone identificate e un uomo segnalato per possesso di sostanza stupefacente nel centro di Ancona. I servizi, disposti dal Questore Capocasa dopo un confronto con il Prefetto Valiante, sono stati intensificati per prevenire episodi di criminalità diffusa e comportamenti che turbano la quiete pubblica.

Controlli straordinari nel centro cittadino

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle ultime settimane sono stati rafforzati i servizi di controllo del territorio nel capoluogo. L’attività, che prosegue ormai da circa un mese con cadenza quotidiana, si è concentrata soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Le pattuglie della Questura, supportate dalle unità cinofile, hanno vigilato dinamicamente sulle principali aree del centro, tra cui piazza Roma, via Marsala, via Menicucci e le vie che intersecano Corso Garibaldi, corso Stamira e Corso Mazzini.

Identificate 41 persone, 7 con precedenti

Nel corso di questi controlli mirati, gli agenti hanno identificato complessivamente 41 persone, di cui 7 risultate avere precedenti di polizia. L’obiettivo delle operazioni è stato quello di contrastare la criminalità diffusa e prevenire episodi di disturbo della quiete pubblica e gesti di inciviltà, rispondendo così alle esigenze di sicurezza espresse dalla cittadinanza.

Segnalato un uomo per possesso di hashish

Durante uno dei servizi di controllo svolti nella settimana appena trascorsa, nei pressi di una sala scommesse in zona Piano, il personale delle Volanti dell’U.P.G.S.P. ha proceduto al controllo di un uomo di origini albanesi di circa quarant’anni. Gli agenti hanno percepito un odore acre, tipico dell’hashish, provenire dalla sua direzione. Invitato a mostrare quanto aveva con sé, l’uomo ha consegnato spontaneamente un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 2 grammi, nascosto in una bustina di plastica trasparente all’interno di un pacchetto di sigarette.

Segnalazione all’Autorità amministrativa

Per il possesso di sostanza stupefacente, l’uomo è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, che rappresentano una delle priorità delle forze dell’ordine nel territorio di Ancona.

