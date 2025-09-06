Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un uomo di origini albanesi, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di venerdì 5 settembre a Ancona. L’arresto è stato eseguito dopo un’attività investigativa che ha permesso di sequestrare 35 involucri di sostanza stupefacente e circa mezzo etto di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e 410 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Le indagini e la scoperta dell’attività di spaccio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un lavoro investigativo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Ancona. Gli agenti della Squadra Mobile hanno raccolto informazioni su un uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici, che risultava attivo nella vendita di cocaina. Le indagini si sono concentrate su di lui dopo che era emerso il suo coinvolgimento in una rete di spaccio locale.

Appostamenti e pedinamenti: la strategia degli investigatori

Per diversi giorni, i poliziotti hanno seguito l’uomo attraverso servizi di osservazione e pedinamento, riuscendo così a individuare il luogo dove nascondeva la droga. L’indagato, privo di una residenza stabile e non censito ufficialmente in Italia, aveva scelto di non conservare la sostanza stupefacente nell’appartamento in cui viveva, preferendo un nascondiglio esterno per eludere eventuali controlli.

L’arresto in flagranza e le perquisizioni

Nel pomeriggio di venerdì 5 settembre, gli agenti hanno deciso di intervenire, fermando l’uomo per una perquisizione personale, veicolare e locale. Durante il controllo personale, sono stati trovati 410 euro in banconote di vario taglio, denaro che, secondo gli investigatori, rappresentava il guadagno delle attività di spaccio, dato che il soggetto non svolgeva alcun lavoro regolare.

La perquisizione dell’autovettura ha dato esito positivo: sotto il tappetino lato guida, gli agenti hanno scoperto un involucro termosaldato contenente cocaina. Successivamente, l’uomo è stato accompagnato nel luogo dove aveva nascosto il resto della droga, nella zona di Falconara, dove è stato recuperato un barattolo con altri 34 involucri di cocaina, anch’essi sigillati in cellophane.

Il materiale per il confezionamento e la perquisizione domiciliare

Utilizzando delle chiavi trovate in possesso dell’indagato, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nella dimora fittizia dell’uomo, dove aveva l’uso esclusivo di una stanza. All’interno sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento delle dosi, tra cui ritagli di cellophane, un paio di forbici e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato, in quanto ritenuto strumentale all’attività di spaccio.

Il sequestro della droga e la misura cautelare

Complessivamente, l’operazione ha portato al sequestro di circa mezzo etto di cocaina, suddiviso in 35 involucri. Gli inequivocabili indizi raccolti hanno permesso agli agenti di procedere all’arresto del giovane, che è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Ancona, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica.

Il giudizio direttissimo si è tenuto nella mattinata successiva, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Ancona.

