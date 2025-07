Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una sospensione e una sanzione amministrativa di 5.000 euro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia in un circolo privato di Ancona. Il locale, situato in Corso Carlo Alberto, è stato chiuso per dieci giorni dopo che gli agenti hanno riscontrato gravi irregolarità, tra cui abuso di alcol e condizioni igienico-sanitarie precarie. L’intervento è stato disposto per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti.

Controlli intensificati dalla Questura

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore Cesare Capocasa ha recentemente rafforzato le attività di controllo sui circoli privati presenti sul territorio cittadino. L’obiettivo di questi accertamenti è quello di verificare la regolarità delle attività svolte e assicurare il rispetto delle leggi in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Le irregolarità riscontrate nel circolo privato

Durante uno degli ultimi controlli, gli agenti della Questura hanno ispezionato un circolo privato situato in Corso Carlo Alberto. L’accesso al locale si è rivelato particolarmente difficoltoso, poiché la porta d’ingresso risultava chiusa dall’interno. Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato un ambiente insalubre, caratterizzato da un’elevata temperatura e dalla presenza di circa 50 persone. Molti degli avventori sono stati trovati in evidente stato di alterazione dovuto a abuso di alcol.

Violazioni amministrative e sospensione dell’attività

Oltre alle condizioni igieniche precarie e al abuso di alcol, gli agenti hanno accertato che alcuni dei presenti non erano in regola con la tessera di socio, requisito fondamentale per la frequentazione di un circolo privato. Queste violazioni hanno portato il Questore a disporre la sospensione dell’attività del locale per dieci giorni, come previsto dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Sanzione amministrativa al presidente del circolo

Al presidente del circolo è stata comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro per aver violato la Legge sul commercio della Regione Marche n. 22 del 2021. Secondo quanto accertato dagli agenti, il circolo era stato di fatto trasformato in un pubblico esercizio, in contrasto con la normativa regionale che disciplina le attività dei circoli privati.

L’impegno della Questura per la sicurezza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore Cesare Capocasa ha sottolineato l’importanza di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini. Le attività di controllo proseguiranno con regolarità e saranno mirate sia agli esercizi pubblici che a quelli privati presenti su tutto il territorio di Ancona.

