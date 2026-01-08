Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ammonimento è stato emesso nei confronti di un 45enne di origini extracomunitarie, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie convivente. La misura è stata disposta dal Questore della provincia di Ancona dopo una serie di episodi di violenza domestica, culminati in un’aggressione fisica e nella distruzione del cellulare della donna.

Le condotte contestate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato a seguito di una serie di segnalazioni e interventi che hanno evidenziato una situazione di violenza all’interno di un contesto familiare. Il Questore Capocasa ha deciso di intervenire con la misura di prevenzione per tutelare la vittima e i figli minori coinvolti.

Il 45enne si è reso responsabile di diversi episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie convivente. Secondo quanto riferito dalle autorità, tali comportamenti si sono verificati anche alla presenza dei figli minori della coppia, aggravando ulteriormente la gravità della situazione. Gli episodi contestati rientrano nella definizione di violenza domestica, dato il legame affettivo tra le parti coinvolte.

L’ultimo episodio e l’intervento della Polizia

L’ultimo episodio, che ha richiesto l’immediato intervento della Polizia di Stato, si è verificato a seguito di un alterco scaturito da motivi di gelosia. Durante la lite, l’uomo ha colpito la moglie al volto e ha bruciato intenzionalmente il suo telefono cellulare sui fornelli della cucina. Questo gesto ha rappresentato l’apice di una serie di comportamenti vessatori che hanno messo in pericolo l’incolumità della donna e dei figli.

La misura di prevenzione

Alla luce dei fatti, il Questore di Ancona Capocasa ha emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, invitandolo formalmente a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal ripetere simili comportamenti in futuro. La misura di prevenzione mira a interrompere la spirale di maltrattamenti e a garantire la sicurezza della vittima e dei minori.

Le conseguenze in caso di recidiva

Le autorità hanno sottolineato che, qualora il destinatario dell’ammonimento dovesse reiterare le condotte vessatorie, la violenza domestica diventerebbe perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza necessità di una querela specifica da parte della vittima.

