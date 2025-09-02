Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato un uomo di origini marocchine di quasi trent’anni per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale a seguito di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata di oggi nei pressi di Corso Stamira. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato fermato dagli agenti dopo la segnalazione di una persona molesta. La situazione è degenerata quando il soggetto ha opposto resistenza e si è rifiutato di collaborare, rendendo necessario anche l’intervento dei sanitari.

La segnalazione e l’arrivo delle Volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nelle prime ore della mattinata, quando una chiamata ha segnalato la presenza di una persona che disturbava i passanti nei pressi di Ancona, precisamente in Corso Stamira. Le Volanti della Questura sono intervenute prontamente per verificare la situazione e riportare la calma nella zona, particolarmente frequentata nelle ore di punta.

L’identificazione dell’uomo e i precedenti penali

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato un uomo di origini marocchine, di quasi trent’anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e contro l’ordine pubblico. Fin dal primo momento, il soggetto si è mostrato ostile al controllo di polizia, insultando gli agenti e rifiutando ogni forma di dialogo.

Il tentativo di dialogo e la resistenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nonostante i ripetuti tentativi degli operatori di instaurare un dialogo pacifico, l’uomo ha continuato a rifiutarsi di fornire le proprie generalità e ha manifestato chiaramente la volontà di non collaborare. La situazione si è fatta sempre più tesa, costringendo i poliziotti a prendere la decisione di accompagnarlo presso gli uffici della Questura per procedere alla sua identificazione.

Il trasporto in Questura e l’intervento dei sanitari

Con non poca fatica, dato che l’uomo opponeva una resistenza attiva, gli agenti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio. Durante il tragitto, il soggetto ha iniziato a urlare frasi sconnesse e prive di senso, segno di un evidente stato di alterazione psicofisica. Per questo motivo, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che ha raggiunto gli uffici di via Gervasoni per valutare le condizioni dell’uomo.

La denuncia e il trasferimento in ospedale

Una volta giunti in Questura, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Nel frattempo, i sanitari, constatando il forte stato di alterazione psicofisica del soggetto, hanno ritenuto necessario il trasferimento presso il locale nosocomio per ulteriori accertamenti e per garantire la sicurezza sia dell’uomo che degli operatori coinvolti.

