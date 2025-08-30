Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura temporanea di un esercizio pubblico nel quartiere Piano di Ancona per 5 giorni, a seguito di numerosi controlli che hanno evidenziato la presenza costante di persone con precedenti penali e di polizia. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per motivi di sicurezza pubblica. L’ordinanza è stata notificata oggi e si inserisce nell’ambito di una più ampia strategia di prevenzione e controllo del territorio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il locale è stata presa dopo una serie di accertamenti e controlli effettuati nel corso dell’ultimo anno. L’esercizio, situato nel quartiere Piano di Ancona, era già stato oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per la frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali e di polizia.

I controlli e le presenze sospette

Nel corso del 2024 e del 2025, il locale è stato sottoposto a diversi controlli. Nel mese di agosto 2024, durante un’ispezione, gli agenti hanno identificato 4 persone con precedenti penali e pregiudizi di polizia. Successivamente, in ottobre, le Volanti della Questura hanno effettuato ulteriori verifiche, riscontrando la presenza di 12 persone con analoghi precedenti.

La situazione non è migliorata nei mesi successivi: a maggio 2025, durante un nuovo controllo, sono stati identificati 10 avventori gravati da precedenti penali e di polizia. Il 18 giugno, altri 6 avventori con pregiudizi di polizia sono stati trovati all’interno del locale. Il 15 luglio, la situazione si è ripetuta con la presenza di 9 persone con precedenti.

L’episodio più recente risale al 7 agosto, quando i poliziotti della Questura di Ancona hanno constatato la presenza di 14 persone con a carico precedenti penali e di polizia, alcune delle quali considerate particolarmente pericolose.

Impatto sulla cittadinanza e motivazioni della chiusura

La presenza costante di soggetti con precedenti penali ha generato preoccupazione e disagio tra i residenti del quartiere Piano. Il locale si trova in una zona densamente abitata, nelle vicinanze di centri di aggregazione per adolescenti, fattore che ha contribuito ad aumentare il senso di insicurezza tra i cittadini.

Le autorità hanno sottolineato che la misura adottata non ha carattere punitivo o repressivo, ma risponde esclusivamente a esigenze preventive e cautelari. L’obiettivo principale è quello di tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico, prevenendo il rischio che l’esercizio possa diventare un punto di riferimento per persone dedite a reati o comportamenti pericolosi.

Il quadro normativo e le finalità del provvedimento

La chiusura temporanea è stata disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente al Questore di intervenire in caso di locali frequentati abitualmente da persone pregiudicate o pericolose. Il provvedimento, notificato oggi, avrà una durata di 5 giorni e rappresenta una misura di prevenzione volta a garantire la tranquillità dei cittadini.

Il Questore di Ancona ha precisato che la chiusura non è finalizzata a punire i gestori dell’esercizio, ma a prevenire situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica. La decisione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione dei controlli sui locali pubblici, disposto dal Questore Capocasa e in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante.

La decisione di chiudere per 5 giorni l’esercizio pubblico nel quartiere Piano di Ancona rappresenta una misura preventiva adottata a tutela della sicurezza dei cittadini. Le numerose presenze di persone con precedenti penali e di polizia hanno reso necessario l’intervento delle autorità, che hanno agito nel rispetto delle normative vigenti e con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e illegalità. La collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini resta fondamentale per garantire un ambiente sicuro e protetto per tutti.

IPA