È di 193 persone identificate e 104 veicoli controllati il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato nel quartiere Piano di Ancona. L’operazione, disposta dal Questore Capocasa in accordo con il Prefetto Valiante, è stata condotta nelle giornate di giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 novembre, con l’obiettivo di prevenire episodi di criminalità diffusa e comportamenti di inciviltà.

Operazione coordinata tra Questura e Reparto Prevenzione Crimine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il servizio ha visto la collaborazione tra i poliziotti della Questura di Ancona e il Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia. Le pattuglie hanno presidiato le principali aree del quartiere Piano, concentrandosi in particolare su piazza Ugo Bassi, Piazza D’Armi, viale Cristoforo Colombo, via Giordano Bruno, Corso Carlo Alberto e le vie limitrofe.

Controlli serrati e identificazioni

Durante le tre giornate di attività, le forze dell’ordine hanno effettuato una vigilanza dinamica con autovetture di servizio, istituendo diversi posti di controllo. In totale sono state identificate 193 persone, di cui 36 risultate con precedenti di polizia. Sono stati inoltre sottoposti a verifica 104 veicoli, nell’ambito di un’azione mirata a contrastare la criminalità e a garantire maggiore sicurezza ai residenti.

Deferimento per detenzione di stupefacenti e ubriachezza

Nel corso dei controlli, un cittadino trentacinquenne originario del Bangladesh è stato deferito all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per ubriachezza manifesta. L’uomo, notato dagli agenti in evidente stato di ebbrezza in Piazza D’Armi, ha tentato di occultare un involucro di cellophane all’interno di un pacchetto di sigarette, lasciandolo poi cadere a terra. Gli operatori, insospettiti dal gesto, hanno recuperato il pacchetto e rinvenuto al suo interno circa 1,2 grammi di hashish.

